Кралското семейство на Коледа: Кейт и децата - пак любимци на тълпата (ВИДЕО)

Крал Чарлз и кралица Камила присъстваха на църковна служба на Коледа в Сандрингам, заедно с принца и принцесата на Уелс и други членове на кралското семейство, а след службата в църквата „Света Мария Магдалена“ в Норфолк - поздравиха развълнуваните тълпи, които се бяха събрали и чакаха отвън в свежата коледна сутрин, предаде BBC.

Коледната сутрешна църковна служба е голямо събитие в кралския календар, събиращо кралското семейство за публична изява, като тълпи и фотографи запечатват момента.

Малко преди 11:00 часа кралското семейство пристигна пред църквата и беше посрещнато от преподобния каноник д-р Пол Рис Уилямс. Службата в църквата беше предавана от високоговорители на тълпата отвън, която чакаше възможността да поговори с кралското семейство след богослужението.

Catherine was laden with flowers and gifts as she made her way though the crowds of well-wishers outside the church.



Her children have also been on the receiving end, with Prince George, Prince Louis and Princess Charlotte seen holding teddy bears, chocolates and flowers. pic.twitter.com/w98Fdb1mOH — Emily Ferguson (@emilyinpalace) December 25, 2025

Кейт и децата й - пак любимци на тълпата

Малко преди обяд кралското семейство излезе от църквата след службата и прекара време с хора от публиката, които се бяха наредили на тревата отвън. Трима от по-младите членове на кралското семейство – принц Джордж, принцеса Шарлот и по-малкият им брат принц Луи – общуваха сами с хората.

Кейт проведе задълбочени разговори с много хора, докато стискаше букети цветя, които ѝ бяха подарени.

Кралското семейство прекарва Коледа в имението си Сандрингам, което е обичайното място за сезонни срещи на семейството от 1988 г.