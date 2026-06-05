Убиха пред дома му актьор от "Джуманджи" и "Топ Гън" (ВИДЕО)

Известен актьор е откри мъртъв пред дома си на 3 юни. Джеймс Хенди, който участва в обичания филм от 90-те години "Джуманджи" и наскоро в "Топ Гън: Маверик", е бил смъртоносно намушкан в сряда. Актьорът беше на 81 години. В изявление полицейското управление на Лос Анджелис идентифицира заподозрения като сина на приятелката му, Майкъл Гледхил, 44-годишен жител на Тарзана. Смъртта на Хенди беше потвърдена от негов представител. "С голяма тъга мога да потвърдя, че мъжът, който беше нападнат и убит в сряда в Тарзана, е актьорът Джеймс Хенди", заяви неговата агентка Пам Елис-Евенас в изявление пред NBC News.

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Подробности за фаталния инцидент

В сряда, 3 юни, около 9:30 ч., полицаи отговарят на радиоповикване в Тарзана. Обадилият се на 911 заявява: "Аз съм синът на човека, току-що убих мъжа на греха". Когато полицаите пристигат, откриват Хенди в предния двор на дома му, в безсъзнание и с прободна рана в гърдите. Той е бил транспортиран до местна болница, където е обявен за починал.

🕯️ The son of his girlfriend fatally stabbed a Top Gun: Maverick actor



81-year-old James Handy was found with a fatal stab wound outside his home in Los Angeles. He later died from his injuries.



According to police, 44-year-old Michael Gledhill called 911 after the attack and… pic.twitter.com/dbs4e5upmr — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

"Заподозреният спрял наближаващите полицейски патрули и им казал, че той е човекът, когото търсят. Мъжът живее на мястото заедно с майка си, която е приятелка на жертвата", се посочва в изявлението на полицията в Лос Анджелис. "Следователите смятат, че това е изолиран инцидент и към момента не изглежда да има опасност за обществеността."

Гледхил е арестуван и обвинен в убийство. Гаранцията му е определена на 2 милиона долара.

Освен участията си в продължението на "Топ Гън" от 2022 г. и във филма "Джуманджи", Хенди се появява и в филмите от 90-те години "Арахнофобия" и "Човекът ракета". Актьорът има роли и в няколко телевизионни сериала, сред които "NYPD Blue", "Бевърли Хилс, 90210", "Закон и ред" и "Младите и неспокойните", пише "Rolling Stone".

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