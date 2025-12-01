"Домът е там, където е сърцето“: Коледната украса на Белия дом (СНИМКИ)

Мелания Тръмп представи коледната украса на Белия дом, чиято тема тази година е „Домът е там, където е сърцето“. Това е първата ѝ празнична декорация, откакто отново пое ролята на първа дама на САЩ, съобщава "Асошиейтед прес".

Повече за тазгодишната коледна украса на Белия дом

Настоящата украса отдава почит на наближаващата 250-годишнина от подписването на Декларацията за независимост през 1776 г., която ще бъде отбелязана през 2026 г. Официалното коледно дърво е поставено традиционно в Синята зала на т.нар. Държавен етаж, но за разлика от предишни години няма да бъде първото дърво, което посетителите виждат. Причината е събарянето на Източното крило и покрития проход, за да бъде изградена голяма бална зала – проект, чийто строеж започна през октомври по разпореждане на президента Тръмп.

Източната зала е декорирана в патриотичните цветове червено, бяло и синьо, с национални символи, включително орли, поставени като върхове на дърветата – препратка към предстоящото национално честване America250. Белоглавият орел е избран за символ на новосъздадената държава през 1782 г. Дърветата са украсени и със звезди, рози и дъбови листа.

В изявление на Белия дом се посочва, че Коледа е време за празнуване на всичко, което прави Съединените щати изключителни, и че въпреки различните семейни традиции, общите ценности обединяват американците. „Във всяка общност се вдъхновяваме от малките актове на доброта, които отразяват непреходния американски дух на щедрост, патриотизъм и благодарност. Тези моменти ни напомнят, че сърцето на Америка е силно и че домът е там, където е сърцето“, се казва в текста, цитиран от Асошиейтед прес.

От Белия дом уточняват, че всеки детайл от украсата е избран лично от първата дама, като планирането е започнало месеци предварително.

По време на първия мандат на Доналд Тръмп, през 2018 г., Мелания Тръмп беше тайно записана да се оплаква от някои традиционни задължения на първата дама, включително и от подготовката за Коледа. Записите, направени от бившата ѝ приятелка и съветничка Стефани Уинстън Уолкоф, бяха публикувани по-късно и излъчени от CNN.

Заради строежа на новата бална зала посещенията в Белия дом временно бяха спрени, но ще бъдат възобновени по обновен маршрут, ограничен до Държавния етаж, съобщи първата дама през октомври. Туристите ще могат да преминават през Източната зала, Зелената, Синята и Червената зала, Държавната трапезария, Cross Hall и голямото фоайе. За празничните турове и приеми се очакват десетки хиляди посетители. Влизането ще става през северния портик на Пенсилвания авеню, чрез нов, временно изграден проход.

Украсата е дело на екип от доброволци и декоратори и включва: 75 коледни венеца, 51 коледни дръвчета, над 213 метра гирлянди, повече от 2000 светлинни гирлянди, над 7620 метра панделки, повече от 2800 златни звезди, над 10 000 декоративни пеперуди и 54 кг джинджифилови бисквити. По-голямата част от работата е извършена само за шест дни, след заминаването на семейство Тръмп за Деня на благодарността във Флорида на 25 ноември.

Официалното дърво в Синята зала е украсено със златни звезди в чест на семействата, понесли непрежалима загуба по време на военна служба. Традиционно то представя всеки щат и територия, а тази година е украсено с орнаменти с официалните птици и цветя на отделните щати.

Зелената зала е посветена на семейните забавления и включва LEGO-портрети на първия и настоящия президенти – Джордж Вашингтон и Доналд Тръмп – всеки от които е изграден от над 6000 елемента.

Червената зала е украсена с хиляди декоративни пеперуди – символ на инициативата на Мелания Тръмп „Fostering the Future“, част от програмата ѝ „Be Best“ в подкрепа на младежи, израснали в приемни семейства.

Коледните венци с червени панделки украсяват външните прозорци на Белия дом.

Повече за традиционните джинджифилови макети

Традиционният джинджифилов макет, изложен в Държавната трапезария, тази година пресъздава южния портик и изгледа към Жълтата овална стая на втория етаж – така, както изглеждат с актуалната коледна декорация.

Традицията за джинджифилови макети в Белия дом датира от 1969 г., когато първата дама Патриша Никсън, с помощта на германски сладкар, представя първите миниатюрни алпийски къщички. С времето те са заменени с детайлни реплики на Белия дом, включващи декоративни елементи, свързани с конкретната президентска администрация. Захарните модели, изработени от майсторите сладкари през годините, тежат от 50 до над 150 кг и включват елементи като бели захарни улуци, червено-бели бонбони и захарни пръчици.

Историческата асоциация на Белия дом започва да продава тези архитектурни сладкарски произведения през 1981 г. със съгласието на първата дама Нанси Рейгън. Макетите не са годни за консумация и по време на туристическите обиколки се охраняват, за да се избегнат опити някое дете да отчупи парченце.

Продажбата на коледни орнаменти остава важен източник на приходи за безпартийната Историческа асоциация, основана през 1961 г. от Жаклин Кенеди, която подпомага финансирането на проекти за обновяване и реставрация на Белия дом.

Източник: БТА