Тръмп връчи посмъртно най-високото отличие за цивилни в САЩ на Чарли Кърк

15 октомври 2025, 06:04 часа 202 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп връчи вчера посмъртно президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ, на убития активист Чарли Кърк, изявен представител на консервативното движение преди убийството му миналия месец, предаде Ройтерс. "Днес сме тук, за да почетем и да си спомним за един безстрашен борец за свобода, обичан лидер, който вдъхнови следващото поколение като никой друг досега", каза Тръмп на официалната церемония в Розовата градина на Белия дом. Още: "Гигант на своето поколение": Тръмп почете паметта на Чарли Кърк (ВИДЕА, СНИМКИ)

Убийството на Чарли Кърк

Кърк, основател на "Търнинг Пойнт Ю Ес Ей" (Turning Point USA), бе застрелян на 10 септември, докато говореше на публична проява в университета "Юта Вали" в американския щат Юта - убийство, което шокира страната и възобнови дебатите за политическото насилие.

Убийството на Кърк се превърна в мобилизиращ фактор за президента републиканец, който го използва, за да мотивира поддръжниците си и да настоява за радикални мерки от страна на държавата срещу това, което той нарича "радикален ляв екстремизъм".

Същевременно Тръмп омаловажава насилието от страна на десните групировки, като настоява, че политическото насилие е предимно проблем, коренящ се в редиците на левицата. Експертите обаче твърдят, че политическото насилие е двупартийно, като исторически погледнато повечето атаки досега са били вдъхновени от дясната идеология.

Американските власти засега не са открили доказателства, че заподозреният за стрелбата по Кърк е действал в съучастие с някоя групировка.

На церемонията присъстваха редица висши законодатели от Републиканската пария, медийни знаменитости и съюзници на Тръмп, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и американските сенатори Тед Круз, Майк Лий и Рик Скот, както и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън.

Антон Иванов Отговорен редактор
