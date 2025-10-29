Ураганът "Мелиса" достигна Ямайка (ВИДЕА)

Ураганът "Мелиса" в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила и беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава "животозастрашаващ", според американския Национален център по ураганите, предаде ДПА, цитирната от БТА. Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч, съобщи разположеният в Маями център.

Please give any prayers for Jamaica 🇯🇲🙏



Hurricane Melissa, one of strongest landfall hurricanes in world history with winds up to 180 mph and gusts reaching 225 mph is devastatingly destroying everything 💔



At a loss for words at this point.



Stay safe, Jamaica. ❤️🙏#Prayers… pic.twitter.com/HXWPPcZpUI — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

По-рано "Мелиса" достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи 295 км/ч.

"Мелиса" вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.

В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява "изключително опасна и животозастрашаваща ситуация", призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за "катастрофални щети".

Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.

"Мелиса" е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Червеният кръст предупреди, че въздействието му може да бъде „вероятно безпрецедентно“ за островната държава с близо три милиона души население.