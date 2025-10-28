Войната в Украйна:

Ураганът "Мелиса": Ямайка се готви за най-силната буря в историята си (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 19:57 часа 341 прочитания 0 коментара
Ямайка се подготвя за връхлитането на урагана Мелиса. Бурята от най-високата пета категория вероятно ще е най-тежката в историята на Ямайка. Според Националния център за урагани на САЩ, ветровете са достигнали скорост от 280 км/ч, а огромните вълни и валежи могат да предизвикат катастрофални наводнения. „Бурята на века“ вече отне три живота в Ямайка, а други четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република.

Червеният кръст изчислява, че до 1,5 милиона души могат да бъдат засегнати. Министър-председателят разпореди евакуация на крайбрежните райони. Властите предупреждават за потенциални свлачища, торнада и тежки разрушения. Десетки хиляди вече са без електричество на острова, а повече от 500 000 души са евакуирани в Куба.

В интернет бяха разпространени невероятни кадри от вътрешността на окото на урагана Мелиса. Те са заснети по време на един от вчерашните разузнавателни полети от самолет WC-130J Weatherbird на Военновъздушните сили на САЩ с 53-та ескадрила за метеорологично разузнаване, базирана в Билокси, Мисисипи.

