Ураганът "Мелиса": Ямайка се готви за най-силната буря в историята си (ВИДЕО)

Ямайка се подготвя за връхлитането на урагана Мелиса. Бурята от най-високата пета категория вероятно ще е най-тежката в историята на Ямайка. Според Националния център за урагани на САЩ, ветровете са достигнали скорост от 280 км/ч, а огромните вълни и валежи могат да предизвикат катастрофални наводнения. „Бурята на века“ вече отне три живота в Ямайка, а други четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република.
Hurricane-force winds from Category 5 Hurricane Melissa have begun to come ashore in Treasure Beach, Jamaica. pic.twitter.com/BWxdOC0Qmf— OSINTdefender (@sentdefender) October 28, 2025
Червеният кръст изчислява, че до 1,5 милиона души могат да бъдат засегнати. Министър-председателят разпореди евакуация на крайбрежните райони. Властите предупреждават за потенциални свлачища, торнада и тежки разрушения. Десетки хиляди вече са без електричество на острова, а повече от 500 000 души са евакуирани в Куба.
Jamaica braces for disaster as powerful Hurricane Melissa approaches— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025
Hurricane Melissa, a Category 5 storm — the strongest in the world this year and possibly in Jamaica’s history — is closing in on the island.
According to the U.S. National Hurricane Center, winds have reached… pic.twitter.com/V3sQTvMXKz
В интернет бяха разпространени невероятни кадри от вътрешността на окото на урагана Мелиса. Те са заснети по време на един от вчерашните разузнавателни полети от самолет WC-130J Weatherbird на Военновъздушните сили на САЩ с 53-та ескадрила за метеорологично разузнаване, базирана в Билокси, Мисисипи.
Insane footage from inside the eye of now Category 5 Hurricane Melissa, taken during one of yesterday’s recon flights by a U.S. Air Force WC-130J Weatherbird with the 53rd Weather Reconnaissance Squadron based out of Biloxi, Mississippi. pic.twitter.com/gGup2zgsdE— OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2025