Войната в Украйна:

Заради урагана Мелиса: Чакат “катастрофални наводнения“ в Ямайка (ВИДЕО)

27 октомври 2025, 11:28 часа 301 прочитания 0 коментара
Заради урагана Мелиса: Чакат “катастрофални наводнения“ в Ямайка (ВИДЕО)

Ураганът Мелиса се усили днес до максималната категория 5, съобщи Националният център за урагани на САЩ, като предупреди за „катастрофални наводнения“ в Ямайка, още преди бурята да достигне карибската островна държава.

Още: Ураганът "Ерин" заплашва да удари Бахамските острови

„Мелиса вече е ураган от категория 5“, написа НЦУ в последния си бюлетин, цитиран от АФП и БГНЕС.

„Разрушителните ветрове, бурните вълни и катастрофалните наводнения ще се влошат в Ямайка през деня и през нощта“, добави той.

Още: Ураганът "Умберто" достигна най-опасната категория, насочва се към САЩ (ВИДЕА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
буря Ураган наводнения Ямайка
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес