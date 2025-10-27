Заради урагана Мелиса: Чакат “катастрофални наводнения“ в Ямайка (ВИДЕО)

Ураганът Мелиса се усили днес до максималната категория 5, съобщи Националният център за урагани на САЩ, като предупреди за „катастрофални наводнения“ в Ямайка, още преди бурята да достигне карибската островна държава.

„Мелиса вече е ураган от категория 5“, написа НЦУ в последния си бюлетин, цитиран от АФП и БГНЕС.

„Разрушителните ветрове, бурните вълни и катастрофалните наводнения ще се влошат в Ямайка през деня и през нощта“, добави той.

