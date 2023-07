Ветеран от САЩ е загинал при руската атака в Краматорск (ВИДЕО)

Американската CBS съобщава, че бившият морски пехотинец Йън "Франк" Торторичи е бил в пицарията в украинския град, когато тя е била ударена от руска ракета.

Информацията за смъртта на военния е потвърдена пред медията от негови роднини.

По данни на CBS - Торторичи е пристигнал в Украйна преди 15 месеца и е участвал в бойни действия като член на Международния легион от доброволци.

На 27 юни руските войски обстреляха центъра на Краматорск. Една ракета удари ресторант "Риа Пица", докато вътре имаше десетки цивилни. В резултат на обстрела загинаха 13 души, а повече от 60 бяха ранени. 11 бяха спасени изпод отломките.

Последната жертва е известната авторка от Украйна Виктория Амелина.

ОЩЕ: Почина украинската писателка Виктория Амелина, ранена при руския удар по Краматорск

🕯️ As a result of the Russian shelling of Kramatorsk on June 27, a veteran of the US Marine Corps was killed



CBS America reported that former Marine Ian "Frank" Tortorici was at a pizzeria in Kramatorsk on June 27 when it was hit by Russian missile.



Information about the… pic.twitter.com/YsZ77OZdZ3