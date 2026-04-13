Вместо международно право - правото на силата: Рецепта за глобални трагедии

"Ако Нюрнбергските процеси се провеждаха днес, и израелците, и американците щяха да са подведени под отговорност, а Тръмп, Нетаняху и много от техните съветници щяха да бъдат обесени". Думите са на известния професор по международни отношение в Чикагския университет Джон Миършаймър. Той направи това изявление в началото на април 2026 г., в интервю в подкаста Judging Freedom на съдия Андрю Наполитано. В разговора проф. Миършаймър коментира войните срещу Иран и в Газа.

Расист и масон

На банкнотата от 20 долара е изобразен "авантюристът от Тенеси", както е известен седмият американски президент Андрю Джаксън (1767-1845), президент от 1829 до 1837 г. "Андрю Джаксън мразел британците и индианците през целия си живот. Това чувство е определяло неговия мироглед и картина на света. За него индианците били "отвратителни диваци" и пречка по пътя на хора като родителите му. Той вярвал, че политиката на първия президент на САЩ спрямо индианците се характеризира с нерешителност и прекомерна снизходителност. Конгресменът от Тенеси се придържал към принципа, който генерал Филип Хенри Шеридан формулира години по-късно: "Единственият добър индианец е мъртвият индианец". Повече от британците той мразел само индианците.

Още: Иран като Виетнам: Доналд Тръмп тогава и сега

От гледна точка на съвременната политическа коректност, той може да бъде наречен расист, ксенофоб и краен националист", отбелязва на страниците на полското издание Rzeczpospolita журналистът Павел Лепковски, специалист по исторически теми.

Джаксън и Тръмп срещу Америка

Като президент Андрю Джаксън подписва Закона за преселване на индианците от 1830 г., който води до смъртта на хиляди индианци. "Той насилствено преселва индиански племена на запад от Мисисипи. Те следват ужасяващия маршрут "Пътеката на сълзите", като хиляди умират от глад, болести и изтощение. Върховният съд на САЩ обявява тези действия за незаконни, но Джаксън игнорира решението, подкопавайки авторитета на съдебната власт и укрепвайки изпълнителната власт", пише Лепковски. Мнозина считат, че личността и методите на управление на Андрю Джаксън са вдъхновили настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп.

Анализирайки особеностите на мандата на Тръмп главният редактор на Do Rzeczy Павел Лисицки в предаване, озаглавено "Доналд Тръмп между Александър Велики и Исус Христос", не само отбелязва очевидните противоречия в поведението на самия Тръмп и неговото обкръжение, но и предсказва появата на нов световен ред, който ще противоречи на жизненоважните интереси на САЩ. С други думи, настоящата неморална и античовешка американска политика се обръща срещу самите САЩ.

Още: Край на НАТО завинаги: Последиците от войната в Иран, които водят натам

В САЩ има военни, които не мислят на първо място за война

Американският генерал Уесли Кларк е пенсиониран четиризвезден генерал в армията на САЩ. Интересното е, че Кларк е бил отличен студент в Уест Пойнт и е получил стипендия "Роудс" за Оксфорд, където получава и магистърска степен по икономика. След това той завършва Командно-щабното училище, където получава магистърска степен по военни науки. Служи 34 години в армията и Пентагона, като получава множество военни отличия, няколко почетни рицарски звания и Президентския медал за свобода. На 2 март 2007 г. генералът разкрива план за завладяването на Близкия изток, като Иран е на последно място в списъка на Пентагона. Уесли Кларк е критикувал американската външна политика, която разчита на военната сила пред дипломацията.

Еврейски критици на израелската политика и ционизма

Легендарният дипломат и бивш държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър вярвал, че оцеляването на Израел зависи не само от военната му мощ, но и от способността му да изгражда прагматични съюзи. Той често оказвал натиск върху израелските лидери (като Голда Меир или Ицхак Рабин) да правят териториални отстъпки в замяна на регионална стабилност, което понякога е създавало напрежение между него и израелското правителство. Ръководителят на Мосад Меир Даган, считан за един от най-ефективните лидери на агенцията, е принуден да подаде оставка в края на 2010 г. и началото на 2011 г. Напускането на Даган е резултат от обтегнатите му отношения с тогавашия (и сегашен) израелски премиер Бенямин Нетаняху - Международният наказателен съд в Хага иска той да отговаря за военни престъпления в Ивицата Газа. Даган се противопостави на плановете за нападение над Иран, считайки ги за неоснователни, което довежда до конфликта му с Нетаняху.

Още: Технологичният свят се разпада. Кой ще спечели битката за контрол над бъдещето?

Светът е на прага на ядрена катастрофа

Американската политика спрямо Израел се характеризира с инструменталния подход на Вашингтон към неговия съюзник. За Вашингтон Израел е просто посредник в преследването на американските интереси в Близкия изток. Вашингтон може да изостави Израел във всеки един момент и то винаги, когато интересите на САЩ го изискват, както израелският генерал Яков Кедми горчиво е заявявал многократно.

Пълната липса на морален компас, пренебрегването на международното право и заместването му с правилото на силата – всичко това предвещава неизбежния крах на настоящия световен ред, който евентуално би могъл да завърши с ядрена война.

Автор: Евгениуш Зинкевич, за Myspolska

Превод: Ганчо Каменарски