"Всичко или нищо": Тръмп обяви, че продължават разговорите за мир в Газа (ВИДЕО)

27 септември 2025, 07:40 часа 296 прочитания 0 коментара
"Всичко или нищо": Тръмп обяви, че продължават разговорите за мир в Газа (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се водят интензивни преговори с държавите от Близкия изток за намиране на решение на конфликта в Газа, а Израел и палестинската групировка "Хамас" са запознати с дискусиите. Според Тръмп преговорите ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, стана известно от негова публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" (Truth Social), съобщи Ройтерс и БТА. Още: Кая Калас отвърна на Тръмп: Европа не може сама да носи Украйна на гърба си

Всичко или нищо

Тази седмица президентът Тръмп се срещна с лидери и официални лица от редица мюсюлмански страни, за да обсъдят ситуацията в ивицата Газа, която е подложена на засилени атаки от страна на Израел. Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф каза, че Тръмп е представил на лидерите предложения, включително мирен план за Близкия изток от 21 точки.

"Интензивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешно споразумение. Всички страни в региона са включени", посочи Тръмп в публикацията си.

Той обеща бързо прекратяване на войната в Газа, но осем месеца след началото на мандата му решение на конфликта все още не е намерено, припомня Ройтерс.

В началото на втория президентски мандат на Тръмп бе сключено двумесечно примирие между Израел и "Хамас", което приключи, когато 400 палестинци загинаха при израелски удари на 18 март.

""Хамас" е много добре запознат с тези дискусии, а Израел е информиран на всички нива", допълни американският държавен глава. Той не разкри подробности относно дискусиите, но ги определи като "вдъхновяващи и продуктивни".

Представители на американската администрация заявиха тази седмица, че скоро е възможно да се постигне пробив за Газа.

Антон Иванов
Доналд Тръмп Ивицата Газа САЩ война Израел
