Войната в Украйна:

Зеленски лично помолил Тръмп за ракети "Томахоук", които го скараха с Байдън

Зеленски лично помолил Тръмп за ракети "Томахоук", които го скараха с Байдън

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал ракети "Томахоук" по време на срещата си при затворени врата с американския президент Доналд Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, твърди британското издание The Telegraph. Лидерът на нападнатата от Русия страна е казал на републиканеца, че високотехнологичната оръжейна система ще помогне и за целта на самия Тръмп - диктаторът Владимир Путин да бъде докаран до масата за мирни преговори.

Няколко източници са споделили пред вестника, че искането е било отправено по време на срещата на четири очи, която е била определена като изключително положителна. В интервю след нея Зеленски заяви, че Тръмп е откликнал на молбата му за ракети с голям обсег, които биха поставили Москва в обсега на ударите на украинските военни: Зеленски заплаши: Чиновниците в Кремъл да се ориентират къде са им бомбоубежищата (ВИДЕО).

Промяната в реториката на Тръмп подсказва

Отделно от това дипломатически източници съобщиха, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е казал на европейските си колеги, че промяната в тона на Тръмп по отношение на Украйна трябва да се разглежда „възможно най-положително“ - президентът бил „наистина ядосан“ на Путин за това, че диктаторът игнорира опитите му да сложи край на войната. 

В публикация в Truth Social по-рано тази седмица Тръмп написа, че вярва, че Киев "е в състояние да се бори и да ВЪРНЕ цяла Украйна в нейния първоначален вид". Той добави, че това ще стане с подкрепата на Европейския съюз и НАТО, които "могат да правят, каквото искат" с американските оръжия. Докато много европейски официални лица приветстваха по-подкрепящия тон към Украйна, някои предупредиха, че републиканецът може да намеква, че възнамерява да оттегли американското участие и да освободи Вашингтон от отговорност: Кая Калас отвърна на Тръмп: Европа не може сама да носи Украйна на гърба си.

Ракетите "Томахоук" и раздорът между Зеленски и Байдън

С обсег до 2400 км и бойна глава от 450 кг, крилатата ракета "Томахоук" е много по-ефективна от всяко друго подобно оръжие с голям обсег, дарено на Киев от западните съюзници.

Бившият президент на САЩ Джо Байдън отхвърли подобно искане от Украйна, което беше част от 10-точковия „План за победа“, представен от Зеленски в края на мандата на демократа в Белия дом. През октомври 2024 г. украинският лидер потвърди новината, излязла първо в материал на The New York Times, че е поискал от САЩ далекобойните ракети. Получил е обаче "не" от Вашингтон, защото Щатите се притеснявали от ескалация във войната. Зеленски тогава се ядоса от изтичането на данните, тъй като това е "конфиденциална информация" между Киев и Белия дом. NYT преди това цитира неназован високопоставен служител на САЩ, който казваше, че желанието на Украйна за ракети "Томахоук" е "напълно неизпълнима молба".

Още: Зеленски възмутен: Поисках ракети "Томахоук" от САЩ, отвърнаха ми, че това е ескалация (ВИДЕО)

Сега, в знак на нарастваща увереност за по-положително решение за далекобойните оръжия, Зеленски заяви пред информационната агенция Axios, че по време на срещата с Тръмп по-рано тази седмица американският президент е казал: "Ще работим по въпроса".

"Томахоук" в Украйна е "логична стъпка"

Серхий Кузан, председател на Украинския център за сигурност и сътрудничество, казва пред The Telegraph, че искането на Киев е логичната следваща стъпка след получаването на оръжия като британските ракети Storm Shadow. „Логиката е проста и разбираема. Ако Русия разполага с крилати ракети с голям обсег, тогава Украйна трябва да има подобни възможности да поразява цели на същата дълбочина“, смята той.

Кузан, който е бивш съветник в украинското министерство на отбраната, добавя: "Ако някой каже, че това е невъзможно, нека ви напомня, че съвсем наскоро ни бяха отказани танкове, а доставката на F-16 отне много време, за да бъде договорена. Нашата цел остава непроменена - всички налични видове оръжия трябва да бъдат доставени на Украйна възможно най-скоро".

Още: Нова Студена война: Ракетите със среден обсег се връщат в Европа - каква е опасността

