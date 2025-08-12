По-малки, но по-властни: Изследване показва, че женските горили доминират над мъжките

Горилите са едни от най-близките ни родственици в животинското царство. Ново проучване обаче разкрива, че в техните социални групи именно женските държат властта, пише "Мейл онлайн". Учени са наблюдавали четири групи диви горили в Уганда в продължение на три десетилетия и са установили, че женските трайно се налагат над мъжките, въпреки значителните разлики в размер и физическа сила. Макар да тежат едва наполовина на мъжките и да имат по-малки зъби, женските печелят около една четвърт от конфликтите и успяват да доминират над над една четвърт от мъжките, които не са алфа индивиди.

Снимка: iStock

„Нашите резултати показаха, че женските най-често надделяват над по-млади или по-възрастни мъжки, въпреки че и те са значително по-едри от тях“, каза д-р Марта Робинс, старши автор на изследването и ръководител на проекта за изследване на планинските горили в африканския резерват „Бвинди“. „Това предполага, че освен размерът и силата, други фактори също влияят върху йерархията при горилите“, добавя тя.

Проучването е ръководено от изследователи от Института „Макс Планк“ по еволюционна антропология. Според тях едно от възможните обяснения за социалното надмощие на женските е, че те имат право на избор с кои мъжки да се размножават – фактор, който им дава стратегическо предимство и засилва тяхната роля в групата.

Друга възможна причина е, че неалфа мъжките са склонни да отстъпват в конфликти с женски, за да запазят мястото си в групата и да не бъдат изолирани.

Снимка: iStock

Тези открития поставят под съмнение широкоразпространеното схващане, че патриархатът е еволюционно наследство, отбелязват учените. Терминът "патриархат" описва система, в която мъжете притежават повече власт, влияние и привилегии от жените. Дълго време се е смятало, че това неравенство е заложено още в еволюционната ни история. Но според авторите на изследването човешкият патриархат може да е културна конструкция, а не биологично обусловена реалност.

„Нашата работа може да допринесе за преосмисляне на исторически наложените идеи, представящи патриархата като естествен резултат от човешката еволюция“, се казва в публикацията в списание Current Biology.

Снимка: iStock

Още преди близо 50 години учените започват да поставят под въпрос представата за универсален патриархат, след като става ясно, че при някои животински видове, сред които петнистите хиени и определени видове лемури, женските доминират над мъжките. Настоящото проучване допълва тази линия на изследвания, показвайки, че властовите отношения при приматите не са непременно мъжко доминирани, се казва в информацията, предава БТА.