Нова загуба за ЦСКА на трансферния пазар: Отбор, който едва не фалира, пребори "червените" за национал на България

Българският футболен гранд ЦСКА претърпя нова загуба на трансферния пазар. Този път "червените" изпуснаха да привлекат българския национал Симеон Петров, който в крайна сметка премина в тима на Ботев Пловдив. "Канарчетата", за които не се знаеше дали ще започнат сезона, тъй като бяха застрашени от фалит, убедиха снажния бранител да премине на "Колежа" и да облече жълто-черната фланелка.

Ботев Пловдив отмъкна Симеон Петров под носа на ЦСКА

Високият 192 сантиметра Петров бе спряган за ЦСКА, където можеше да се събере с Теодор Иванов, с когото си партнираха в ЦСКА 1948. По някаква причина обаче "армейците" не успяха да привлекат Симеон Петров. 25-годишният футболист за последно игра за унгарския Видеотон. Именно там игра и северномакедонският национал Никола Серафимов, който Левски договори като свободен агент.

Симеон Петров е играл още и за отбора на Шльонск Вроцлав. Той има 12 мача за националния отбор на България. "Много се радвам, че съм част от семейството на Ботев Пловдив! Нямам търпение да ви видя на стадиона и да дам всичко за тези цветове! Скоро на терена, с вас зад нас!", заяви Симеон Петров пред клубната медия на Ботев Пловдив.

