Лекарство превръща кръвта ни в отрова за комарите

Комарите може би вече имат свой смъртен враг: Става дума за лекарство, което вече се използва за лечение на рядко генетично заболяване при хората. То може да направи кръвта на човека отровна за комарите, които са устойчиви на инсектициди и пренасят малария. Ново изследване, публикувано на 31 юли 2025 г. в Parasites & Vectors, установи, че същото лекарство, нитизинон, може да убие дори комари, които просто кацат върху повърхност, напръскана с химикала.

Откритията биха могли да отворят нови пътища за спиране на разпространението на болести като малария и денга, особено след като все повече популации от комари се развиват и стават устойчиви на традиционните методи за превенция. Не е толкова ясно обаче дали хората доброволно ще предлагат телата си като примамка за комари. "Това изследване показва, че нитизинонът проявява нов начин на действие, различен от сегашните инсектициди, като се насочва специално към процесите на храносмилане на кръвта", пишат изследователите.

Токсична кръв

Нитизинонът е фармацевтично лекарство, получено от токсин, естествено срещащ се в австралийското растение бутилковиден храст. Първоначално предназначено за употреба като хербицид, лекарството е насочено срещу неесенциална аминокиселина, наречена тирозин, която играе важна роля в производството и регулирането на хормоните. Изследвания в края на 20-ти век откриват, че нитизинонът е ефективен и при лечението на тирозинемия тип I и алкаптонурия - две редки генетични заболявания, които нарушават способността на организма да метаболизира тирозина. През 2002 г. FDA одобрява лекарството за лечение на страдащите от тези състояния.

Но същият процес, който помага на хората да метаболизират тирозина, действа и като своеобразен аминокиселинен саботаж за кръвосмучещите комари. По-рано тази година изследователи от Science Translational Medicine установиха, че комарите, които се хранят с кръвта на хора, приемащи нитизинон, умират в рамките на няколко часа след храненето си. И макар че пациентите обикновено приемат нитизинон в относително високи дози, изследователите откриват, че токсичният ефект върху комарите се проявява дори когато лекарството се приема в значително по-ниски количества, пише "Popular Science".

Процесът на отравяне блокира ензим, от който комарите се нуждаят, за да обработват протеините и аминокиселините в кръвта. Въвеждането на нитизинона нарушава тяхното "храносмилане на кръвната храна" и ефективно запушва храносмилателната система на комарите. С други думи, лекарството отнема способността на комарите да преобразуват протеините от човешката кръв - и я обръща срещу тях.

Но новите открития в изследването Parasites & Vectors показват, че същият процес на отравяне може да работи и без да се налага нитизинон да се прилага на хора. При тестовете си изследователите излагат няколко вида комари на повърхности, третирани с нитизинон и четири други инхибитора на HPPD, както преди, така и след като насекомите се хранят с кръвна проба. Според проучването комарите са абсорбирали нитизинона чрез краката си.

В продължение на няколко часа нитизинонът оказва подобно отравящо действие върху комарите, както и върху тези, които пият третираната кръв. Във всички случаи излагането на нитизинон предизвиква парализа. Всички засегнати комари също така потъмняват на цвят. Макар че изследователите са сигурни, че процесът работи, те все още не са сигурни защо точно. Остава неясно как нитизинонът се абсорбира през краката на комарите или защо другите три подобни лекарства не са довели до същите смъртоносни резултати.

"Този проект доказа колко е важно да се мисли нестандартно", заяви в изявление старшият автор на статията и почетен научен сътрудник в LSTM Лий Хейнс.

Нов инструмент за борба с резистентните комари

Както всеки, който се е опитвал - и не е успял - да защити двора си от комари със спрей срещу насекоми, знае, че това невинаги работи. И това не е само въпрос на потребителска грешка: Устойчивите на инсектициди варианти на комарите стават все по-разпространени по света. Някои проучвания сочат, че комарите, способни да оцелеят при продължително излагане на действащите инсектициди, съставляват до 30% от популацията. Изследвания на Световната здравна организация сочат, че комари, устойчиви на поне един инсектицид, са открити в над 90% от страните, в които маларията се счита за ендемична. Това е тревожна тенденция, особено като се има предвид, че маларията все още заразява около 263 милиона души всяка година, от които близо 600 000 умират от нея, пише "Popular Science".

Констатациите за нитизинона са окуражаващ знак, че вече могат да съществуват ефективни алтернативи за контрол на популациите от комари. Доказателствата, че самото излагане на повърхности, третирани с лекарството, е ефективно средство за убиване на комарите, предполагат, че нитизинонът може да се прилага върху мрежи или други материали за легла като алтернатива на традиционните инсектициди. "Работата с лекарство като нитизинона и неговата универсалност е добра предпоставка за създаване на нови продукти за борба с комарите", казва Хейнс. "Фактът, че то ефективно убива комарите, резистентни към инсектициди, може да промени правилата на играта в райони, където резистентността към настоящите инсектициди води до неуспех на интервенциите в областта на общественото здраве."

На хората със сигурност не им липсва креативност, когато става въпрос за убиване на комари. Генетично модифицирани комари, предназначени да произвеждат само мъжко потомство, са пуснати в някои части на САЩ с надеждата, че ще намалят общата популация. На Хаваите фирмата Drone Amplified наскоро пусна десетки биоразградими, лабораторно отгледани капсули с комари над горските райони, за да се бори с инвазивната популация на комари в района. Неотдавна учени в Китай пуснаха "слонски комари" канибали, които имат за цел да изядат ларвите на по-малките си братовчеди, способни да пренасят денга.

Тези по-екстравагантни решения обаче не винаги са необходими. В бъдеще домакинствата, които искат да държат бръмченето настрана, може просто да натрият екраните си с нитизинон, пише още "Popular Science".

Цялото проучване можете да откриете в "Parasites & Vectors".

