Шведът атлетическа суперзвезда Арманд Дуплантис отново подобри световния си рекорд в овчарския скок, след като преодоля 6,29 метра на турнира Гран при на Унгария. Той направи 13-ти световен рекорд в кариерата си, като отново качи летвата с един сантиметър по-високо. Дуплантис се справи с рекордната височина от втория си опит, след като преди това си осигури победата в състезанието, изпреварвайки гръцкия състезател Емануел Каралис, който остана с 6,02 м.

Арманд Дуплантис скочи 6,29 метра в Будапеща

Дуплантис подобри стария си световен рекорд от 6,28 метра, който бе поставен в Стокхолм през юни. Първият световен рекорд на Мондо в овчарския скок бе поставен на 8 февруари 2020 г. Оттогава всяка една от корекциите му е правена с по 1 сантиметър - и има причина да е така. За всеки световен рекорд Дуплантис получава сериозна премия, а неговата дисциплина е такава, че му дава контрол над точната корекция.

Мондо е определян за най-великия състезател в овчарския скок за всички времена. Той има две олимпийски титли, две световни титли на открито и три световни титли в зала. А през миналата есен Дуплантис се включи в епичен дуел на 100 метра, където победи най-добрия атлет в света на 400 м с препятствия.