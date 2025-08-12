Войната в Украйна:

Мондо Дуплантис постави 13-ия си световен рекорд в овчарския скок

12 август 2025, 22:23 часа 420 прочитания 0 коментара
Мондо Дуплантис постави 13-ия си световен рекорд в овчарския скок

Шведът атлетическа суперзвезда Арманд Дуплантис отново подобри световния си рекорд в овчарския скок, след като преодоля 6,29 метра на турнира Гран при на Унгария. Той направи 13-ти световен рекорд в кариерата си, като отново качи летвата с един сантиметър по-високо. Дуплантис се справи с рекордната височина от втория си опит, след като преди това си осигури победата в състезанието, изпреварвайки гръцкия състезател Емануел Каралис, който остана с 6,02 м. 

Арманд Дуплантис скочи 6,29 метра в Будапеща

Дуплантис подобри стария си световен рекорд от 6,28 метра, който бе поставен в Стокхолм през юни. Първият световен рекорд на Мондо в овчарския скок бе поставен на 8 февруари 2020 г. Оттогава всяка една от корекциите му е правена с по 1 сантиметър - и има причина да е така. За всеки световен рекорд Дуплантис получава сериозна премия, а неговата дисциплина е такава, че му дава контрол над точната корекция.

Арманд Дуплантис

Мондо е определян за най-великия състезател в овчарския скок за всички времена. Той има две олимпийски титли, две световни титли на открито и три световни титли в зала. А през миналата есен Дуплантис се включи в епичен дуел на 100 метра, където победи най-добрия атлет в света на 400 м с препятствия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика овчарски скок Арманд Дуплантис
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес