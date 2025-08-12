Не чувствате нищо, докато слушате музика: Причината може да е рядко срещаното разстройство

Музиката дава енергия и намалява болката. Когато тичаме, тя ни помага да намалим тревожността, допринася за доброто ни настроение и ни успокоява. Корените на музикалното изкуство се откриват още в праисторически времена. В Европа археолози са открили флейти от кости и слонова кост, датиращи отпреди 40 000 години. Но тази дълбока връзка с музиката не означава, че всички успяват да я оценят. Въпреки че слухът им е нормален и изпитват удоволствие от много други преживявания, някои хора споделят, че музикалните произведения не им носят абсолютно нищо.

Какво е музикална анедония?

Дълго време проучванията, посветени на това явление, се основаваха на принципа на общата чувствителност. Досега се смяташе, че способността да изпитваш удоволствие се отнася еднакво за всички видове стимули. Но преди около десет години екип от учени оспори тази идея, като откри рядко срещаното разстройство – „специфична музикална анедония“.

Изследователите се фокусирали върху хора, които не харесват музиката, но въпреки това оценяват други стимули. Екип от Университета в Барселона наскоро разкри механизма, който стои в основата на тези индивидуални разлики в чувствителността към музиката. Резултатите от това проучване бяха публикувани в сп. Trends in Cognitive Sciences.

„Музикалната анедония се причинява от лоша връзка между слуховата мрежа на мозъка и неговата система за възнаграждение. Тази скъсана връзка не позволява на музиката да задейства системите за възнаграждение, които са необходими за нашето удоволствие. Изследването на тези вериги може да отвори пътя за нови проучвания на индивидуалните различия и нарушенията, свързани с наградата, като зависимостта или хранителните разстройства“, каза Джозеп Марко-Паларес, съавтор на изследването.

Как да разберем дали някой страда от музикална анедония?

Изследователите са разработили въпросник, който измерва няколко начина, по които хората взаимодействат с музиката: как се предизвикват емоции, как се отразява на настроението и социалните връзки, дали слушането на музика насърчава танцуването или движението, и дали слушателят търси нови преживявания. Засегнатите лица имат тенденция да получават ниски резултати във всички тези измерения.

Учените все още не знаят причините, поради които се развива това състояние. Според тях генетиката и околната среда играят съществена роля. Около 5% от случаите са с вроден произход. Заболяването може да бъде придобито и при мозъчни увреждания. То засяга между 3% и 5% от световното население, предава БГНЕС.