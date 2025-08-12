Най-важните новини за деня: 12 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 август 2025 г.

ПЕЕВСКИ, БОРИСОВ, РАДЕВ - КОЙ РАЗДАВА КАРТИТЕ? АНАЛИЗ НА ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ (ВИДЕО)

Румен Радев констатира очевидното - кабинетът не се управлява от този сбор от политически формации, а основните действащи фигури, които управляват и взимат стратегическите решения за това дали да се направи даден закон, дали да се вземе някакво решение - това са Борисов и Пеевски. Това заяви в предаването "Студио Actualno" бившият вицепремиер и вътрешен министър и лидер на "Републиканци за България", Цветан Цветанов, коментирайки напрежението между държавния глава Румен Радев и управляващите.

БОРБА С КОРУПЦИЯТА ЛИ? ИНСПЕКТОР ОТ НАП С УСЛОВНА ПРИСЪДА ЗА ПОДКУП ОТ 15 ХИЛ. ЛЕВА

Върховният касационен съд (ВКС) промени ефективната присъда на данъчния инспектор Любомир Савов и я замени с условна за срок от 3 години. Освен това глобата му беше намалена от 15 хил. лева на 10 хил. лева. Новината първо съобщи специализираният правен сайт Lex.bg. Савов, главен инспектор в Националната агенция за приходите (НАП), беше заловен с белязани 15 хил. лева при антикорупционна операция през есента на 2018 г.

ЦЕНИТЕ В МАГАЗИНА И ЕВРОТО: ЕТО НЯКОИ ВАЖНИ ОСОБЕНОСТИ (ВИДЕО)

Официално вече е задължително цените на стоки и услуги в България да бъдат изписвани в лева и в евро, за период от една година - до 8 август 2026 г. Това включва както етикетите, така и касовите бележки, които се издават след покупка.

ТЪРГОВЦИТЕ НЕ СТОЯТ ОТГОРЕ И НЕ МАЧКАТ, ПРОМОЦИИТЕ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ: ЕКСПЕРТ АЛАРМИРА ЗА ПРОБЛЕМИ ОТ НОВ ЗАКОН

Няма такова нещо, че търговецът стои на върха на пирамидата и като мантра мачка всички. Всяка година има отклонение на цената на сиренето и кашкавала, като около 2/3 от цените на млечните продукти не отговарят на цената от предходната година. Toва заяви пред БНТ Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия. Още: Кой ще употреби КЗК и КЗП на прага на еврото: БНБ с притеснения

КРИЗА И НЕДОСТИГ НА БЕНЗИН В БЪЛГАРИЯ - ДА ИЛИ НЕ? ОТГОВОРИ ОТ БПГА

"Бензин има в изобилие, нека успокоим хората". Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев. По думите му, единственото затруднение са доставките на биоетанол, защото станала "перфектната буря" - затворила важна фабрика в Унгария, има европейски ограничения от Украйна. Но Бенчев изрази мнение, че най-лошото е зад гърба ни.

"ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА НЕ НАМАЛЯВАТ": КОМИСАР ДЖАРТОВ С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Броят на пожарите е устойчив и не го намаляване. През последното денонощие сме имали 159 нови пожара. Не сме безпомощни, но това са изключително трудни за овладяване стихии. Това съобщи директорът на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов в ефира на Нова телевизия относно актуалната ситуация в страната и борбата с пламъците. Той допълни, че привличат допълнително служители на дежурство, за да разполагат с повече екипи.

РУСИЯ ИСКА ДА ОТКРИЕ КОНСУЛСТВО ДО ЩАБА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ ВЪВ ВАРНА

Партия "Демократи за силна България" (ДСБ) разкри, че Руската федерация е отправила официално искане за откриване на Генерално консулство във Варна. Според информацията, Москва е изпратила дипломатическа нота чрез посолството си в София до Министерството на външните работи (МВнР), като мотивът е "процедура на реципрочност". По данни на ДСБ, плановете предвиждат консулството да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на улиците "Дунав" и "Козлодуй", само на около 200 метра от щаба на Военноморските сили на България – стратегически обект от колективната система за сигурност на НАТО.

МАЩАБНА АКЦИЯ НА ПРОКУРАТУРАТА ЗА КОРУПЦИЯ ПРИ ИЗНОС НА ОРЪЖИЕ ЗА УКРАЙНА НА ЗАВИШЕНИ ЦЕНИ (СНИМКИ)

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата на 12 август по обед. Разследването е в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна. Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени, отбелязват от държавното обвинение.

ЩЕ ПРЕНАЧЕРТАЯТ ЛИ ТРЪМП И ПУТИН СВЕТА В АЛЯСКА? ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА С ОТГОВОРИТЕ (ВИДЕО)

Не бива да има никакви илюзии, че всички елементи в тази среща са станали между тези две страни. Украйна и ЕС само присъстват на тази среща. Европа веднага се активизира с дипломатически совалки единствено за да се напомни, че при договаряне на дневния ред, Брюксел има равна дума. Това заяви в предаването "Студио Actualno" бившият ни посланик в САЩ и съосновател на Атлантическия клуб Елена Поптодорова, коментирайки предстоящата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

ЕВРОПА ПРЕДИ СРЕЩАТА ТРЪМП-ПУТИН: ГРАНИЦИТЕ НА УКРАЙНА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ СЪС СИЛА

Държавите членки на Европейския съюз заявиха във вторник, че украинският народ трябва да има свободата сам да определя бъдещето си и не трябва да се допуска насилствена промяна на границите ѝ. Позицията беше огласена дни преди срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин, насрочена за петък в Аляска. Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски планират разговор с Тръмп в сряда, преди предстоящата среща, на фона на опасения, че Вашингтон – досега водещ доставчик на оръжие за Киев – може да наложи на Украйна неблагоприятни мирни условия.

ВЯРА В САЩ, ЧЕ ТРЪМП ИМА КАК ДА ПОСТИГНЕ ИСТИНСКИ МИР В УКРАЙНА. ЧЕРВЕНА ЛАМПА НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност Съединените щати да улеснят провеждането на мирни преговори по същество между Русия и Украйна в опит да се постигне траен мир в Украйна. Такова заключение направи американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор за войната в Украйна. Заключението дойде на фона на казаното на пресконференция от американския пВрезидент Доналд Тръмп – за пореден път той говори по начин, който накара мнозина да се питат дали са добре със слуха, но от ISW смятат, че Тръмп наистина възнамерява да търси справедлив мир в Украйна.

"РУСИЯ ВЕЧЕ Е ПРЕД НАС": АМЕРИКАНСКИ ГЕНЕРАЛ БИЕ ТРЕВОГА ЗА ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ АРМИЯТА

Американската армия може да понесе тежки жертви в бъдещ конфликт, защото Съединените щати не са я подсигурили с нужните възможности за водене на война с дронове. Това заяви пред The Times генерал Джеймс Рейни, началник на Командването за напреднали изследователски проекти за армията на САЩ.

РУСКИЯТ СЕНЧЕСТ ФЛОТ: ФИНЛАНДИЯ ПЪРВА НАНЕСЕ НЕВИЖДАН УДАР. РУСИЯ САБОТИРА ДИРЕКТНО БЕНЗИН И ДИЗЕЛ ЧРЕЗ ПЕТРОЛ?

Заместник-главният прокурор на Финландия повдигна обвинения срещу трима чуждестранни моряци, включително за саботаж и то с утежняващи вината обстоятелства заради прекъсване на телекомуникационни услуги в голям мащаб. Става въпрос за случая с танкера Eagle S, който според Финландия е част от руския сенчест флот за износ на руски суров петрол с цел заобикаляне на западните санкции.

ЦСКА Е ПОСТАВЕН В ПАРТЕР – ЗЛАТКОВ ИЗДИША, КЕРКЕЗ СЕ МЪЧИ, А ФИЧО СЕ ИЗЛАГА

