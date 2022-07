Гладна кокошка просо сънува: Русия се облизва за Аляска

"Винаги имаме с какво да отговорим. А Америка нека винаги да помни: там има част от нейната територия – Аляска. Когато се опитват да се разпореждат с нашите ресурси зад граница, преди да направят това, нека помислят, че имаме какво да си върнем там", казва Володин.

Само ден след това в Красноярск се появяват билбордове "Аляска е наша!". Според красноярската новинарска агенция NGS24 множество билбордове се появили в четвъртък следобед (на 7 юли) и изненадали жителите на Красноярск. Отговорността за билбордовете скоро била поета от представител на красноярския завод „Аляска“, който произвежда прицепи. „Просто нашият директор е голям патриот. Така решихме да покажем, че сме за патриотизма, за забраняване на вноса“, казва представител на фирмата, цитиран от Newsweek.

“Alaska is Ours!” As spotted in Krasnoyarsk. They’ve gone totally mad. pic.twitter.com/JoHCs5qZOO

Заместник-председателят на Думата Пьотър Толстой дори предложил провеждането на "референдум" за жителите на Аляска, за да гласуват за присъединяването към Русия.

Въпреки че няма широка подкрепа за присъединяването на Аляска към Русия, петициите на WhiteHouse.Gov, озаглавени „Аляска - обратно в Русия“, са събрали десетки хиляди подписи през 2014 и 2015 г.

В отговор на молба да коментира ситуацията говорителят на губернатора на Аляска Майк Дънливи се позовава на негов туит.

To the Russian politicians who believe they can take back Alaska: Good luck.https://t.co/5eEVfJR5r5