Хиляди деца се включиха в инициативата „Весела ваканция“ в Kaufland

Над 3000 деца и техните семейства от цялата страна взеха участие в пътуващото детско шоу „Весела ваканция“ в Kaufland. В рамките на четири седмици инициативата посети 12 български града, превръщайки паркингите на хипермаркетите от веригата в сцена за игри, танци, смях и важни уроци за пълноценното хранене.

Главните герои на това лятно турне бяха актьорите от театър „Пан“, които зарадваха малките участници с танцови състезания, забавни предизвикателства, магически трикове и награди. „Весела ваканция” в Kaufland имаше и своя специална мисия – чрез игри и викторини да покаже на децата защо е важно да се храним балансирано, да избираме сезонни и български продукти и как всеки разумен избор помага не само на здравето, но и на природата. Най-активните сред тях си тръгнаха с тематични кулинарни книжки с вкусни и лесни рецепти за малки готвачи, а общо над двадесет късметлии спечелиха големи награди, изтеглени чрез томбола.

Образователното детско шоу се проведе в контекста на кампанията „Значението на добрата храна“, която Kaufland организира в партньорство с Българската педиатрична асоциация. Нейната цел е да популяризира сред децата и родителите темите, свързани с правилното хранене като превенция за доброто здраве на подрастващите.