ООН с ново предложение как да се спасим от следваща пандемия като COVID-19

COVID-19 е само един пример за нарастващата тенденция на болестите. Ебола, Близкоизточният дихателен синдром, (MERS), западнонилската треска и Рифт-Вали треска – всички те са причинени от вируси, които са се прехвърлили от животни на хора.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) предлага подхода One Health като оптимален начин за предотвратяване и реакция при бъдещи пандемии. Доклад на организацията прави оценка на тенденцията на зоонозните заболявания и предлага начини за справяне с тази ситуация, пише БГНЕС.Експертите предупреждават, че пандемията COVID-19 ще продължи да отнема човешки животи и да нанася икономически щети. Ще възникват нови огнища на зараза, освен ако правителствата не предприемат активни мерки за предотвратяване на преминаването на зоонозни болести сред човешката популация.Докладът "Превенция на следващата пандемия: Зоонозни болести и как да се прекъсне веригата на предаване", идентифицира седем тенденции, водещи до увеличаване на появата на зоонотични заболявания, включително повишено търсене на животински протеин, интензивно и неустойчиво земеделие, увеличена експлоатация на дивата природа и криза с климата. В документа се посочва, че. Науката е категорична, че ако продължаваме да експлоатираме дивата природа и да унищожаваме нашите екосистеми, тогава можем да очакваме през следващите години постоянен поток от тези заболявания да преминават от животни към хора, твърди изпълнителният директор на UNEP Ингер Андерсен.Пандемиите са пагубни за нашия живот, за нашите икономики и както видяхме през последните месеци, най-бедните и най-уязвимите страдат най-много. За да предотвратим бъдещи епидемии, трябва да станем много по-съзнателни относно опазването на нашата природа, призовава ООН.Всяка година около 2 000 000 души, предимно в страни с нисък и среден доход, умират от пренебрегвани зоонотични заболявания. Само през последните две десетилетия зоонозните заболявания са причинили икономически загуби от над 100 милиарда долара, без да се включват разходите за пандемията от COVID-19, които се очаква през следващите няколко години да достигнат 9 трилиона долара.Зоонотичните болести се увеличават навсякъде по Земята, а африканските държави, някои от които се справят успешно със смъртоносни зоонозни огнища, имат потенциала да използват този опит за справяне с бъдещи огнища чрез подходи, включващи здравето на хората, животните и околната среда. Африка е континентът с най-бързо увеличаващото се население в света, което води до по-чести срещи между домашните животни и дивата природа, а това, от своя страна, до повишен риск от зоонозни заболявания. Авторите на доклада определят подхода "One Health", обединяващ експертите в областта на здравеопазването, ветеринарната медицина и околната среда, като оптимален метод за предотвратяване, както и за реакция при огнища и пандемии от зооноза. Докладът посочва 10 практически стъпки, които правителствата биха могли да предприемат, за да предотвратят бъдещи зоонозни огнища. Сред тях са инвестиране в интердисциплинарни подходи, включително One Health, разширяване на научните изследвания на зоонозните заболявания; повишаване на осведомеността за зоонозните заболявания, стимулиране на практиките за устойчиво управление на земите, биосигурност, устойчиво управление на ландшафта и морските територии, използване на оперативно ниво на подхода One Health в планирането, прилагането и мониторинга на използването на земята и устойчивото развитие.