Зеленски: На 10% сме от мирното споразумение, искаме край на войната, но не на всяка цена

Краят на на войната в Украйна е близо. Мирното споразумение е 90% готово, обяви украинският президент Володимир Зеленски в своето новогодишно обръщение.

"Остават 10%. Тези 10% съдържат всичко, те ще решат съдбата на мира, съдбата на Украйна и Европа и как хората ще живеят", заяви Зеленски.

Той допълни, че Киев иска войната да спре, но не на всяка цена и той няма да подпише "уязвимо" споразумение, което само ще удължи войната.

"Какво иска Украйна? Мир? Да. На всяка цена? Не. Ние искаме край на войната, но не и край на Украйна", заяви Зеленски от своя кабинет.

"Тази година беше възможна благодарение на украинските защитници"

"Още една година отминава, белязана от много усилия, отдаденост и упоритост, от принципността и ежедневните усилия на украинците", смята Зеленски.

По думите му тази година беше възможна благодарение на украинските защитници – "тези, които се бориха не само за Украйна, но и за всички, които ценят свободата и достойнството".

"Заедно вървим напред с това, което ни дава сили - опит и памет, думите за принадлежност, надежда и вяра. Носим със себе си способността за колективни действия и нашата човечност – това, което устоява на всички препятствия. Вярваме в мира, борим се за него и работим, за да го постигнем. Честита Нова година, скъпи украинци!", каза Зеленски.

Източник: president.gov.ua

САЩ: Украйна не е атакувала резиденция на Путин

Информация за руски обстрел на гражданска инфраструктура в района на Одеса беше съобщена от Украинският генерален щаб. Най-напрегнато остава положението на фронта в ключовия град Покровск.

Поне 5 украински дрона, летящи към Москва, са били свалени от руската противовъздушна отбрана, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. За известно време са били ограничени дейностите на едно от четирите главни летища на Москва - Домодедово, предаде БНР.

В същото време стана ясно, че американската Агенция за национална сигурност е установила, че Украйна не е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин с дронове, пише американският в. "Уолстрийт джърнъл".

Агенция Ройтерс отбелязва, че засега не е удостоверила по свои пътища тази информация.

В понеделник Русия обяви, че Украйна е атакувала резиденцията на руския държавен глава във Валдай с 91 дрона с голям обсег. Киев нарече това твърдение "лъжа" и обвини Москва, че го използва като претекст да саботира преговорите за мир.