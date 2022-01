Военните конфликтите, които изискват внимание през 2022 година

Съветът по международни отношения (Council on Foreign Relations, CFR) — частна американска организация в сферата на международните връзки - публикува своето ежегодно изследване, посветено на вероятността и влиянието на 30 конфликти, които могат да възникнат или да се изострят през настоящата 2022 година. Изследването е финансирано от Carnegie Corporation of New York.

Съставителите са отразили мнението на 400 правителствени чиновници, експерти по външна политика и учени. Конфликтите са разпределени в три групи в зависимост от тяхното влияние върху американските интереси и вероятност. Нито един от потенциалните и реални конфликти не е бил оценен през годината като едновременно с висока вероятност и влияние. Най-вероятното събитие, според експертите, е хуманитарната криза в Афганистан. Снимка: Getty images В първата група влизат следните конфликти: Вероятност: висока; Влияние: умерено ⦁ Влошаващата се хуманитарна криза в Афганистан, продължаваща политическа нестабилност, намаляването на чуждестранната помощ, масово поток от бежанци; ⦁ Нарастващо ниво на безредици и нестабилност в Хаити, хуманитарна криза, поток от бежанци; ⦁ Ръст на социално-политическа нестабилност в Ливан, разпад на държавните институции, религиозно насилие; ⦁ Влошаване на социално-икономическата обстановка във Венецуела, изостряне на политическата борба, ръст на мигрантския поток. Вероятност: умерена; Влияние: високо ⦁ Ръст на натиск от страна на Китай върху Тайван, голяма криза с въвличането на САЩ или други страни от региона; ⦁ Военен конфликт между Иран и Израел заради ядрената програма на Иран и подкрепата на бойци в съседните страни. ⦁ Изостряне на борбата между военните групировки в Мексико, ръст на броя на жертвите сред гражданите и бежанците; ⦁ Възобновяване на северно-корейската програма за разработване и изпитания на ракетно-ядреното въоръжаване, възобновяване на кризата на Корейския полуостров; ⦁ Изостряне на сблъсъка в Източна Украйна или мащабни военни действия в оспорваните райони; ⦁ Мащабна атака върху критичната инфраструктура на САЩ от страна на чужда държава или групировка. Снимка: Getty images Във втората група влизат следните конфликти: Вероятност: висока; Влияние: ниско ⦁ Засилване на етническия конфликт в Етиопия и негативното му влияние върху региона; ⦁ Влошаване на икономическата и хуманитарна ситуация в Йемен; Вероятност: умерена; Влияние: умерено ⦁ Възобновяване на въоръженото противостояние между Китай и Индия в спорните гранични райони; ⦁ Изостряне на военното противостояние между Индия и Пакистан; ⦁ Изостряне на триенията между Израел и Палестина; ⦁ Ескалация на насилието между турските и кюрдските сили в Турция, Ирак и Сирия. Вероятност: ниска; Влияние: високо ⦁ Въоръжен сблъсък в Южно Китайско море между САЩ и КНР заради свободата на навигация или териториални спорове; ⦁ Терористичен акт с многобройни жертви срещу САЩ или техен съюзник от страна на чуждестранна терористична организация; В третата група влиза следните конфликти: Вероятност: умерена; Влияние: ниско The Guardian: Светът през 2022-а - поредна година на предизвикателства пред човечеството На прага на новата година светът е изправен пред редица обезсърчителни предизвикателства: възраждащата се пандемия от Covid-19, климати... Прочети повече ⦁ Възобновяване на арменско-азербейджанския конфликт заради Нагорни Карабах, водещ до изостряне на отношенията между Русия и Турция; ⦁ Ръст на напрежението и сепаратизма в Босна и Херцеговина; ⦁ Ръст на етническото напрежение и политическа нестабилност в Камерун; ⦁ Ескалация и потенциално въоръжен конфликт между Етиопия и Судан; ⦁ Разпад на правителството в Либия и възобновяване на конфликта; ⦁ Ескалация на насилието в Мозамбик, хуманитарна криза; The Times: Русия тества западните слабости по всички фронтове В Берлин шпионин пада от прозореца и умира. Полша е изправена пред нарушения на границите. Войски се събират до границите на Украйна. И... Прочети повече ⦁ Ръст на политическите и етническите репресии в Мианмар, ръст на миграцията; ⦁ Ръст на насилието и политическата нестабилност в Нигерия; ⦁ Ръст на насилието, политическата нестабилност и екологичната деградация в африканския регион Сахел. ⦁ Ръст на насилието и отслабване на държавните институции в Сомалия; ⦁ Продължаване на управлението и репресиите от страна на военните в Судан; ⦁ Изостряне на търканията между Мароко и Алжир относно суверенитета на Западна Сахара.

