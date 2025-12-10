Удар за Мони Николов и Локомотив Новосибирск в елита на Русия

Младата звезда на българския волейбол Симеон Николов и неговият клубен тим Локомотив Новосибирск изпитаха разочарование в елита на Русия, след като отстъпиха на Факел Ямал с 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25) в мач от 12-ия кръг на вътрешното първенство. Това бе втора загуба за Николов и компания от началото на сезона в мъжкото волейболно първенство на Русия, като по този начин Локомотив се срина до второто място във временното подреждане.

Николов и Локомотив отстъпиха на Факел Ямал с Юри Романо

Симеон Николов, който се представя фантастично от началото на сезона, записа само 3 точки в двубоя. Дмитри Лизик беше най-резултатен за домакините с 14 точки. За Факел се отличи Юри Романо с 24 точки. Именно Романо бе с основна заслуга за световната титла на Италия през това лято във Филипините, когато "Скуадра Адзура" победи България на финала.

След поражението тимът от Новосибирск вече е втори в класирането с 30 точки от 12 мача, а лидер е Зенит Казан с точка повече. Следващият мач на Локомотив е на 13 декември като гост на Енисей. Иначе от началото на сезона Мони Николов се превърна в атракция в руското първенство, където демонстрира виртуозните си отигравания като разпределител.

Междувременно се появиха спекулации, че Мони Николов може да се събере с Алекс Николов в един клуб - слухове, коментирани и от Владо Николов.