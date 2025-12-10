Лайфстайл:

Левски се бори, но отстъпи на германски тим в Купата на CEV

10 декември 2025, 22:30 часа 265 прочитания 0 коментара
Левски се бори, но отстъпи на германски тим в Купата на CEV

Волейболният отбор на Левски загуби от германския Фридрихсхафен с 0:3 (25:27, 21:25, 21:25) в първи мач от 1/16-финалите за Купата на CEV. "Сините" стигнаха до този турнир по волейбол, след като загубиха финалния плейоф в Шампионската лига от испанския Гуагуас Лас Палмас.

Волейболният Левски отстъпи на Фридрихсхафен

Българският шампион бе затруднен и от отсъствието на капитана си и един от лидерите на отбора Светослав Гоцев. Не игра и контузеният център Николай Николаев. С ключово значение за финалния изход на срещата се превърна първия гейм. В него тимът на Николай Желязков започна отлично, като поведе с 4:0 след серия на Тодор Скримов. Съперникът изравни при 11:11. Играта тръгна точка за точка и въпреки това "сините" имаха леко предимство. Левски стигна до два геймбола при 24:22. Домакините обаче пропуснаха възможността да поведат и да вдигнат самочувстието си, като в крайна сметка Фридрихсхафен поведе след 27:25.

Във втората част дебненето започна още от началото, като премина през различни обрати. Фридрихсхафен отвори аванс при 18:14 и 21:17. Германците взеха сериозен аванс при 2:0 след 25:21. 

Още: Левски загуби тежко на прага на Шампионска лига

ВК Левски

Левски отново поведе в третия гейм, като треньорът Николай Желязков даде шанс и на младите Димитър Пейчинов, Мартин Тотков, Мартин Татаров, които започнаха да трупат опит в европейските турнири. Най-голямата преднина на "сините" бе при 9:5, но гостите отново застигнаха българския шампион в резултата при 13:13. Левски се опита да се закачи и бе ранвостоен на първо време, но след това загуби надежда при 17:20, като в крайна сметка загуби мача след нова 21:25.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Реваншът между двата тима е в началото на януари в Германия. 

Най-резултатен за Левски бе опитният Тодор Скримов, който завърши с 16 точки - 12 от атака и цели четири аса. Юлиан Вайциг завърши със 7 точки, а Лазар Бучков с 6. За Фридрихсхафен с по 11 точки завършиха трима - Густаво Масиел, Паркер ван Бурен и Зимон Кон. 

Още: Заради расизъм: ЦСКА отнесе тежко наказание след волейболното Вечно дерби срещу Левски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Купата на CEV ВК Левски информация 2025
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес