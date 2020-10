Задава ли се ново преселение на народите?

Силен отклик в Европа получи, публикуваният през септември доклад "Списък на екологичните катарстрофи - 2020", в който фигурира сценарий за "Преселение на народите" заради, а също така недостигът на вода и продоволствия в страните от Африка и Азия. Докладът е изготвен от международни изследователски центрове - Институтът за икономика и мир (Institute for economics and peace — IEP) и Институтът за климат и мир (Institute for climate and peace). Публикацията съвпадна с петата годишнина от голямата бежанска криза от 2015 година, съобщава Иносми.