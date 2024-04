Автор от вселената на "Дюн" и художник на DC Comics идват на Aniventure Comic Con 2024

Снимка: Aniventure Comic Con

Освен вълнуващите срещи със световноизвестни артисти, събитието ще предложи на всички фенове на гейминга специална зона и възможността да се включват в различни турнири с награден фонд от 3000 лева благодарение на A1 и Lenovo. Един от тях е League of Legends Challenge, а форматът на срещите ще е 1v1. И тази година записванията ще се провеждат само на място. Предстои да бъдат обявени още много активности, турнири и зони, свързани с актуални и любими игри, а изненадите в Gaming залата са гарантирани.

За Кевин Дж. Андерсън

Когато говорим за необятния свят на киното, няма как да не споменем един от най-въздействащите филми, излизали някога на голям екран, а именно актуалният "Дюн". Екранизацията на едноименната фантастика на писателя Франк Хърбърт спечели цели 6 награди "Оскар", а режисьорът Дени Вилньов създаде с невероятно майсторство и "ДЮН: Част втора". Част от екипа и на двата филма е авторът Кевин Дж. Андерсън, който пристига в България специално за тазгодишното издание нa Aniventure Comic Con.

Той ще разкаже повече за ролята си в мащабните продукции, като съавтор на 15 книги от поредицата за пясъчната планета "ДЮН". Андерсън ще разкрие подробности и за работата си като писател, който има издадени 180 книги, продадени в 24 милиона тираж на 34 езика. Освен на "Дюн" Кевин Дж. Андерсън е автор и на множество романи от сагата за "Междузвездни войни" и "Досиетата X". Но това далеч не е всичко, защото специалният гост на фестивала е писал и романи за Супермен и Батман, както и редица комикси за някои от най-големите световни издателства като DC Comics, Marvel, Boom!, IDW, Wildstorm, Topps и Dark Horse.

За Кристиан Дусе

А щом споменахме комикси и супергерои, идва ред да обърнем специално внимание на следващия изключителен гост на Aniventure Comic Con – художника Кристиан Дусе oт вселената на DC Comics. Сред шедьоврите, създадени от Дусе, са комиксите "Batman", "Flash", "Batman&Robin", "I Аm Batman", "Justice League vs. Godzilla vs. Kong". Портфолиото му включва и отличителните творби за Mаrvel "Guardians of the Galaxy: Ozone Heroes" и "Marvel's Hero Project: Astonishing Austin". Кристиан ще бъде и в двата дни на събитието за среща с фенове, автографи, рисуване на живо по поръчка и други активности.

Не пропускайте тази и още много вълнуващи срещи по време на Aniventure Comic Con на 6 и 7 юли в Интер Експо Център – събитието, което събира на едно място аниме, манга, косплей, комикси, гейминг и още много други активности и забавления, свързани с поп културата у нас.

Сред обявените артисти до момента са актьорите Рос Марканд (The Walking Dead, Avengers, Doctor Strange, Invincible, What if…?) и Дан Фоглър (Fantаstic Beasts, The Walking Dead, Fanboys, Balls of Furry, The Offer), както и международните косплей артисти Bambi Lashes Design и Еrza Cosplay.

Двудневни, еднодневни, ULTRA и MEET&GREET билети за Aniventure Comic Con 2024 могат да бъдат закупени от https://www.comiccon.bg, мрежата на Eventim, както и във всички бензиностанции OMV в цялата страна.