Войната в Украйна:

Трансферът на Годой в ЦСКА стресна ялов нападател с тлъста заплата

08 август 2025, 15:56 часа 367 прочитания 0 коментара
Трансферът на Годой в ЦСКА стресна ялов нападател с тлъста заплата

ЦСКА направи сериозен трансферен удар това лято, след като взе голмайстора на Първа лига Леандро Годой. Аржентинският централен нападател се присъедини към „армейците“ след две години в Берое, където демонстрира своята класа и привлече погледите на редица тимове, в това число и от чужбина. Акостирането на Кошмара, както всички наричат офанзивния футболист, в ЦСКА обаче стресна един от другите нападатели в състава на Душан Керкез.

Аарон Лея Исека има само един гол за ЦСКА и постоянно е контузен 

Става въпрос за 27-годишния белгиец Аарон Лея Исека. Нападателят пристигна в ЦСКА през лятото на 2024-та с трансфер от гръцкия ОФИ Крит. Тогава „армейците“ платиха близо 1 милион евро за правата му. Братът на Миши Батшуай обаче не оправда голямата сума, която бе инвестирана в покупката му, като до момента има на сметката си общо 22 мача, в които е реализирал един-единствен гол. Освен това той често е контузен. Затова и се заговори, че той ще си събере багажа в най-скоро време.

Аарон Лея Исека ЦСКА

Нападателят прибира по 30 хиляди евро на месец при "армейците" 

Любопитно е, че в последните месеци Аарон Исека лекува травма в рамото, която получи по време на предсезонната подготовка. Веднага след пристигането на Леандро Годой обаче той вече е напълно възстановен и дори поднови тренировки с отбора на Душан Керкез. Най-вероятно Исека ще опита да запази мястото си в ЦСКА, тъй като според информация на футболния агент Николай Жейнов той прибира по 30 хиляди евро на месец. Нападателят има договор с „армейците“ до лятото на 2027-ма, но ако контрактът бъде прекратен преждевременно той ще получи само три месечни възнаграждения под формата на неустойка.

ОЩЕ: Дните на Бютучи в ЦСКА са преброени - крилото обичал да върти номера, когато е решил да напуска

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Сантиаго Годой Аарон Исека
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес