Трансферът на Годой в ЦСКА стресна ялов нападател с тлъста заплата

ЦСКА направи сериозен трансферен удар това лято, след като взе голмайстора на Първа лига Леандро Годой. Аржентинският централен нападател се присъедини към „армейците“ след две години в Берое, където демонстрира своята класа и привлече погледите на редица тимове, в това число и от чужбина. Акостирането на Кошмара, както всички наричат офанзивния футболист, в ЦСКА обаче стресна един от другите нападатели в състава на Душан Керкез.

Аарон Лея Исека има само един гол за ЦСКА и постоянно е контузен

Става въпрос за 27-годишния белгиец Аарон Лея Исека. Нападателят пристигна в ЦСКА през лятото на 2024-та с трансфер от гръцкия ОФИ Крит. Тогава „армейците“ платиха близо 1 милион евро за правата му. Братът на Миши Батшуай обаче не оправда голямата сума, която бе инвестирана в покупката му, като до момента има на сметката си общо 22 мача, в които е реализирал един-единствен гол. Освен това той често е контузен. Затова и се заговори, че той ще си събере багажа в най-скоро време.

Нападателят прибира по 30 хиляди евро на месец при "армейците"

Любопитно е, че в последните месеци Аарон Исека лекува травма в рамото, която получи по време на предсезонната подготовка. Веднага след пристигането на Леандро Годой обаче той вече е напълно възстановен и дори поднови тренировки с отбора на Душан Керкез. Най-вероятно Исека ще опита да запази мястото си в ЦСКА, тъй като според информация на футболния агент Николай Жейнов той прибира по 30 хиляди евро на месец. Нападателят има договор с „армейците“ до лятото на 2027-ма, но ако контрактът бъде прекратен преждевременно той ще получи само три месечни възнаграждения под формата на неустойка.

