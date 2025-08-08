Войната в Украйна:

Станка Златева започва да развива плажна борба, договори домакинство на международен турнир в Созопол

Новото ръководство на Българската федерация по борба начело със Станка Златева започва да развива активно плажната борба, тъй като догодина предстоят младежки олимпийски игри, на които тази дисциплина влиза в програмата с четири категории. За целта Златева договори да се проведе първият у нас международен турнир по плажна борба, който ще се състои на Централния плаж в Созопол на 4 октомври и ще бъде за възраст момчета и момичета, както и кадети и кадетки. 

Златева договори домакинството след среща с кмета на града Тихомир Янакиев. "Догодина предстоят младежки олимпийски игри, плажна борба е включена в програмата с 4 категории при кадетите и 4 категории при кадетките", каза Станка Златева. И добави: "Затова започваме да развиваме и плажната борба в сътрудничество в Международната федерация по борба и Българския олимпийски комитет."

Станка Златева

"Благодаря на кмета, че е отворен към спорта, че откликна на предложението ни именно Созопол да е първият град, който ще посрещне международно състезание по плажна борба", коментира още Златева. От федерацията по борба отбелязват, че местният клуб "Ангел Гочев" е имал медалист от Европейското първенство за момчета в зала през юни, където страната ни спечели общо четири медала.

Иначе в отбора на "Ангел Гочев" се състезаваше и олимпийската медалистка Евелина Николова, която сложи край на кариерата си през май. В плажната борба България също има медал на олимпийски форум. На първите световни плажни игри, които бяха под шапката на Международния олимпийски комитет, Миглена Селишка взе сребро в Доха 2019, а София Георгиева се нареди 6-та. Страната ни има и трима международни съдии по плажна борба – Димитър Чифудов, Деян Аврамов и Джейхун Хасан.

