Варна отново посреща "Изкуството на Джън-Шан-Жен"

Международната художествена изложба „Изкуството на Джън-Шан-Жен” ще гостува за втора поредна година във Варна. Тази година домакин ще бъде голямата изложбена зала на Радио Варна. Церемонията по откриването ще се състои на 10 август 2026 г. от 18:30. А изложбената зала ще бъде отворена за посетители всеки делничен ден от 14:00 до 18:00 в периода 10-20 август, като входът е свободен.

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Проф. Кунлун Джан – създател на изложбата "Изкуството на Джън-Шан-Жен" по време на нейно представяне в Европа

"Изкуството на Джън-Шан-Жен" е създадена през 2004 г. и се състои от близо 40 произведения. Основател на изложбата е професор Кунлун Джан. Той е един от най-известните и уважавани скулптури на модерен Китай. Професор Джан е носител на множество награди, участвал е в редица изложби, както в родината си Китай, така и по целия свят.

Идеята се поражда от преживявания на професор Кунлун Джан. Знаменитият скулптор е бил незаконно държан като затворник на съвестта в Китай от комунистическата власт. Причината за задържането му са неговите духовни убеждения. Той практикува древната китайска практика за усъвършенстване на съзнанието и тялото Фалун Дафа, основана на принципите Истинност, Доброта, Търпение (на китайски Джън, Шан, Жен).

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"Светлина“, автор Сяопин Чън

За няколко години Фалун Дафа набира огромна популярност – правителствено проучване посочва, че към 1998 г. между 70 и 100 милиона души се занимават с практиката.

За съжаление комунистическият режим вижда във Фалун Дафа идеологическа заплаха. Причината е, че духовната практика съживява традиционните китайски ценности на стремеж към високи морални стандарти и на вяра в божественото, които са противоположни на проповядвания от комунизма атеизъм, който отрича божественото и идолизира единствено лидерите на Комунистическата партия. В резултат комунистическият режим на Китай започва да извършва репресии над хората, които практикуват Фалун Дафа, един от които е именно професор Джан.

Два свята

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През периода, прекаран в лагерите за принудителен труд, професор Джан е бил подложен на жестоки психически и физически изтезания, оставили траен отпечатък в съзнанието му. В резултат на преживяванията на професор Джан, изложбата "Изкуството на Джън-Шан-Жен" представя два силно контрастиращи един с друг свята.

"Когато художникът рисува с чисто сърце, четката сама намира пътя към божественото". (Проф. Кунлун Джан)

Единият е красотата на духовното извисяване чрез следване на вселенските принципи Истинност, Доброта, Търпение и асимилиране с божественото. Съответно картините, посветени на това, изследват връзката между човека и божественото, като пораждат усещане за мир, спокойствие и красота, за споделена човечност, за доброта и вътрешна сила.

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“Задържан практикуващ Фалун Дафа”, автор Юен Ли

Другият свят е този на бруталните изтезания, на които са подложени и до ден днешен хиляди хора в Китай, чието единствено "провинение" е, че имат различни духовни убеждения от тези на управляващата китайска комунистическа партия. Картините от тези теми на експозицията предизвикват дълбок размисъл за смисъла на живота, вдъхновяват, облагородяват, показват способността на човека да посреща и устоява на злото.

Световно турне

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Изкуството на „Джън-Шан-Жен“ в Конгреса на САЩ през 2024 г.

Изложбата "Изкуството на Джън-Шан-Жен" е била представена в над 900 града в повече от 50 държави на 6 континента, включително в Европейския парламент, Конгреса на САЩ, както и в парламентите на Великобритания, Канада и Австралия. Тя обединява творбите на редица художници, завършили престижни художествени академии, които са имали подобни преживявания на тези на професор Джан. Оригиналната експозиция се състои от маслени картини и традиционни китайски акварели, които се съхраняват в трезор в Ню Йорк. Изложените творби по света са висококачествени принтирани техни копия.

“Изкуството на Джън-Шан-Жен” в България

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„Изкуството на Джън-Шан-Жен“ в културен център „Двореца“ в Балчик през 2026 г.

Първото турне на изложбата в България се е провело през 2007 г., а нейни домакини в страната са били едни от най-реномираните зали: Концертен комплекс "България" и Клуб на фоторепортерите в гр. София, галерия "Графит" в гр. Варна, Регионален исторически музей – Русе, галерия "Богориди" в гр. Бургас, галерия "Пловдив" и галерия "Тракарт" в гр. Пловдив, Регионална библиотека "Захарий Княжески" в гр. Стара Загора, Държавен културен институт "Двореца" в гр. Балчик, Народно читалище “Йордан Йовков-1870 г.” гр. Добрич и др.

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Драгомир Драганов, областен управител на Русе

Навсякъде, където е гостувала, изложбата е докосвала сърцата на хората и е предизвиквала у тях усещане за мир, спокойствие и красота. Областният управител на Русе Драгомир Драганов сподели:

„Всяко произведение тук е свидетелство, че ценностите могат да бъдат преживени, усетени и споделени – не като лозунги, а като жив опит“.

След Варна престижната изложба ще гостува в художествената галерия „Илия Бешков“ в Плевен от 10 до 20 септември, и nOva art space в София от 29 септември до 9 октомври 2026 г.

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