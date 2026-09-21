Николаос Цитиридис: Българинът основно мрази други българи (ВИДЕО)

Има критика, от която може да се научиш. Но хейтът има две цели: да те накара да се почувстваш зле и ти самият да се почувстваш по-добре. Това заяви в предаването Студио Actualno стендъп комедиантът Николаос Цитиридис, говорейки за предстоящото му турне “Хейтъросексуален” което тръгва през октомври.

Не съм фен на безкритичността, на дистанцията и на липсата на мнение, което се случва в журналистиката, както у нас, така и в световен мащаб. “Хейтъросексуален” е една провокация, идвайки от хейта. Не се притеснявам да говоря истината, защото не целя да обиждам, когото и да било. Ние се възбуждаме от омразата, изпитваме някаква нездрава перверзия да хейтим, каза Цитиридис.

Има голям контраст от това, което хейтим преди и сега. Това, което българинът основно мрази в момента, са други българи. Именно в това, че ти можеш да изразиш мнението си, да плюеш, кара един човек да чувства превъзходство. Този човек ще го разказва после на приятели, ще се чувства горд с постъпката си, посочи още Цитиридис.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.