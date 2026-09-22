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САЩ: Блокираме дейността на иранските авиокомпании по целия свят (ВИДЕО)

22 септември 2026, 0:51 часа 260 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
САЩ: Блокираме дейността на иранските авиокомпании по целия свят (ВИДЕО)

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че започвайки от 23 септември, дейността на всички ирански авиокомпании по света ще бъде блокирана.

„Как ще направим това? Ако техните самолети кацнат, няма да им бъде разрешено да им предоставят гориво или услуги за наземно обслужване, или да продават билети. В противен случай ще бъдете отрязани от доларовата система“, заяви американският финансов министър. 

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авиокомпании война Иран Скот Бесент
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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