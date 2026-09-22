САЩ: Блокираме дейността на иранските авиокомпании по целия свят (ВИДЕО)

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че започвайки от 23 септември, дейността на всички ирански авиокомпании по света ще бъде блокирана.
U.S. Treasury Secretary Bessent said that starting September 23, the operations of all Iranian airlines worldwide will be blocked— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2026
“How will we do this? If their planes land, they will not be allowed to provide them with fuel or ground handling services, or sell tickets.… pic.twitter.com/O4CVHbwQoB
„Как ще направим това? Ако техните самолети кацнат, няма да им бъде разрешено да им предоставят гориво или услуги за наземно обслужване, или да продават билети. В противен случай ще бъдете отрязани от доларовата система“, заяви американският финансов министър.
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