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Доскорошен треньор във футболния елит на България се завърна с... гол

21 септември 2026, 23:53 часа 652 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Доскорошен треньор във футболния елит на България се завърна с... гол

Бившият треньор на ЦСКА 1948 Александър Александров - Алвеша се завърна в българския футбол, но като играч. Той направи повторен дебют за Надежда (Доброславци) по впечатляващ начин. Алвеша не се завърна на терена за тима от Доброславци, но и се разписа при убедителната победа с 5:2 като гост над ФК Банкя в мач от шестия кръг на Областна група София (столица).

Алвеша се разписа за Доброславци в Областната група на София 

Алвеша се присъедини към Надежда още през лятото на 2025 година, но след това ангажиментите му в ЦСКА 1948 не му позволяваха да участва редовно в срещите на отбора. След като наскоро оваканти треньорския пост при "червените", той отново е на терена за състава от Доброславци, за да опита да помогне на сериозните амбиции на отбора да се бори за първото място.

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Алвеша

Победата обаче съвсем не започна лесно за гостите. Само в първите пет минути Банкя на два пъти удари греда, а вратарят на Надежда Димитър Симеонов трябваше да се намесва решително при още две опасни ситуации.

Въпреки натиска домакините първи допуснаха гол. Бившият национал Георги Божилов откри резултата с отлично изпълнение от далечно разстояние. Малко по-късно Кирил Беров удвои преднината на Надежда, след като засече с глава центриране от корнер.

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Банкя върна едно попадение, но след това тимът от Доброславци реши мача. Антонио Попов реализира за 3:1, а при 4:1 дойде и моментът на Алвеша да вкара. Юношата Александър Димитров покачи на 5:1, а домакините успяха да вкарат още веднъж в края за крайното 2:5. 

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Александър Александров ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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