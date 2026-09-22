И при Мадяр: Унгария продължава да се отдръпва от Украйна

Унгария продължава да се дистанцира от Украйна. Като доказателство за това идва решението на унгарския премиер Петер Мадяр Будапеща да не се присъединява към „Карпатската осмица“, която беше инициирана от Киев. Според него Унгария е била поканена, но „по валидни причини“ не присъства. На форума „Карпатска осмица“ в Букотел Унгария беше представена от заместник-посланика в Киев. По-рано председателят на унгарския парламент отказа да се срещне с председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук по време на неговото посещение в Будапеща.

Още: Унгария загуби съдебната битка за замразените руски активи: Отиват за Украйна

Мадяр също така заяви, че Унгария няма да позволи да се изгради съоръжение за съхранение на нефтови продукти за Украйна на своята територия. По-рано унгарската компания MOL подписа съответен меморандум с украинската Нафтоgaz. „Съоръжението за съхранение няма да бъде изградено нито на унгарско-украинската граница, нито където и да е другаде“, каза премиерът.

Още: Унгария на Мадяр отново блокира процеса по присъединяване на Украйна към ЕС

Съобщението идва на фона на материал на Financial Times, според който руските въздушни удари на практика са унищожили производството на стомана в Украйна, един от най-силните индустриални сектори на украинската икономика – преди войната той съставляваше 7% от украинския БВП и 15% от украинския износ, сега на практика е на нула. Един от ръководителите на "Метинвест", която управлява "Запорожстал" и "Каметстал", заяви директно: "Украйна вече няма стоманодобивна промишленост" -

Още: "Воин на Орбан, напил се до смърт": Плиснаха вино в лицето на унгарския премиер Петер Мадяр (ВИДЕО)