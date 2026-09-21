Меси е много близо до нов велик рекорд във футбола

Лионел Меси продължава да пише история и вече е само на три попадения от рекорда за най-много голове от пряк свободен удар в мъжкия футбол. Аржентинската суперзвезда реализира поредния си гол от статично положение при равенството 2:2 на Интер Маями срещу Сан Диего и достигна впечатляващите 75 попадения по този начин в професионалната си кариера. Освен това Меси вече има общо 930 гола в мъжкия футбол.

Меси е на 3 гола от рекорда за най-много попадения от пряк свободен удар

Попадението срещу Сан Диего позволи на 39-годишния нападател да се изкачи еднолично на второто място във вечната класация за голове от преки свободни удари. Меси вече е пред бразилската легенда Жаир да Роса Пинто, който е реализирал 74 попадения от статични положения. Пред аржентинеца обаче остава още един бразилец. Марселиньо Кариока е лидер в класацията със 78 гола от пряк свободен удар в кариерата си, продължила от 1988 до 2009 година.

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🚨🇺🇸 MESSI WHAT A GOAL FROM A FREE KICK!!!!!!



THE GREATEST OF ALL TIME!!!!! pic.twitter.com/W6uXAcjWts — Kalshi FC (@KalshiFC) September 20, 2026

Това означава, че Меси се нуждае от само три гола, за да изравни рекорда на Кариока, и от четири, за да остане еднолично на върха. С оглед на това, че аржентинецът продължава редовно да изпълнява преките свободни удари за Интер Маями, преследването на историческото постижение изглежда като напълно постижима мисия.

Меси е и на 70 гола от заветната граница от 1000 попадения - постижение, към което се е устремил и Кристиано Роналдо, който е на 21 гола от тази цел.

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