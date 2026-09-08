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"Нежноста на силата" - Изложба живопис и пластика на Надежда и Сейфетин Шекерови (СНИМКИ)

08 септември 2026, 14:52 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: ГАЛЕРИЯ "АРТ МАРКОНИ”
"Нежноста на силата" - Изложба живопис и пластика на Надежда и Сейфетин Шекерови (СНИМКИ)

На 10 септември от 18:30 ч. в галерия "Арт Маркони”, отличена с Награда „Варна” 2022 г. (Варна, ул. „Охрид” 22) ще бъде открита изложба живопис и пластика  на Надежда и Сейфетин Шекерови - "Нежноста на силата". В тази интересна феерия на фона на нежните преливания и почти дантелена прозрачност на абстракциите, рисунките имат особено доминиращо присъствие. Плътните фигури на биковете, изобразени в момент на отскок и устремени към решителния удар, поразяват със своята мощ. С фината фракция на сухия пастел, тя успява да постигне триизмерно внушение.

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Друг прочит

Мощността и силата, която излъчват фигурите е завладяваща…Вглеждайки се в очите на биковете обаче, възприятието се променя. Топлината, която извира от тях е в пълна противоположност на първоначалното усещане. Именно тук, в погледа им прозира нежността на силата. Ние, зрителите, свързвайки асоциативно тези животни с коридата, винаги виждаме в тях първичната сила, огромната маса, готова с ярост да се стовари върху противника и очакваме да видим тази ярост и в погледа им. Надежда ни дава друг прочит. Те нямат необходимост от арената, от борбите, от кръвопролитието. Тяхната сила може да бъде в хармония със света.

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Тази година беше особено натоварена за Сейфетин Шекеров/ Сефо с участие в големи международни проекти, както и участие със скулптурен проект, който предстои да бъде открит, но все още е тайна.

В пластиките и рисунките, които ще представи, Сефо отново е дал превез на движението. Той успява да измъкне своите персонажи от статичността, да оживи метала така, че всяка фигура да следва своя естествен импулс. Неговите рисунки с коне, допълват мотото на изложбата „Нежността на силата”, разказва Ваня Маркова – галерия „Арт Маркони”

Надежда Шекерова

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Надежда Шекерова е родена в град Сливен през 1985 г. Висшето си образование завършва през 2012 г. в Нов Български университет, София, специалност ,, Пластични изкуства - графика и илюстрация “ при доц. д-р Йохан Йотов и доц. д-р Калина Христова, където се дипломира, като бакалавър „графика и илюстрация“. През 2024 г. завършва магистратура в Националната академия – София, специалност ”живопис”, при проф. Здравка Василева. Участва активно в сборни национални и международни изложби. 2025 година бележи началото на съвместните им изложби със Сейфетин Шекеров/ Сефо. Варна е третият град, в който гостуват заедно, след Пловдив и Бургас.

Сейфетин Шекеров

Сейфетин Шекеров/ Сефо е скулптор, чието име се свързва с големите монументални творби, пръснати в различни точки на България : „Лирата на Орфей“ в гр. Девин, излъчваща цялата хармония на света; четириметрова статуя на воин-конник в центъра на Ловеч, внушаваща сила и непоколебимост; паметника на Екзарх Йосиф, в същия град, събрал с себе си цялата мъдрост и вселенско търпение; „Паметника на гвардейците” в София, пред който скланяме почтително чела; отразяващата се във водите на Черно море, прекрасната „Морска нимфа” край Бургас. Това е само малка част от неговото монументално творчество.

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Сефо е създател и на пластиката „Вечният огън“, посветена на майските събития от 1989 година, част от т.нар. възродителен процес (насилствената смяна на имената на турците в страната 1984-85 год.- бел. авт.) в Община Каолиново. Той е автор на много пластики, връчвани като награди – за „Инвеститор на годината“, за националната награда „Константин Константинов“, наградите за фестивала „Надмощие на духа“, организиран от фондация „Старт“ за деца с увреждания, наградите „Кирил и Методий“, връчвани от Министерството на образованието на училища, навършили 100 и повече години.

Скулпторът има над 40 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Негово дело са бюст-паметниците на Христо Ботев в гимназията в град Девин и на видния юрист Живко Сталев в Софийския районен съд.

Сейфетин Шекеров е роден на 29 август 1971 г. в Сливен. Завършва Средно специално училище за приложни изкуства там, а след това и Националната художествена академия за изящни изкуства в София, където се дипломира през 1998 г., специалност „Скулптура”

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Двамата автори живеят и творят в град София.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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