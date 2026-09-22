Кабинетът "Радев":

"Ако продължаваме така, ще загубим": Лидерът на комунистите в Русия с остри критики срещу Путин

22 септември 2026, 0:06 часа 895 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Ако продължаваме така, ще загубим": Лидерът на комунистите в Русия с остри критики срещу Путин

Лидерът на Комунистическата партия на Руската федерация Генадий Зюганов заяви, че Русия в крайна сметка ще загуби, ако се запази настоящият политически курс и войната продължи. На брифинг след изборите за Държавната дума той призова за „лявоцентристки завой“ и преход към политика на „правосъдие, приятелство и социализъм“.

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Във видео в YouTube, което обаче вече е променено като частно, Зюганов критикува икономическата политика на Кремъл и също така говори за нарастващите цени и технологичното изоставане на страната. Според него световната икономика расте с 3–4% годишно, докато Русия от 15 години показва ръст от около 1%.

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Според Зюганов през годините на войната броят на руските олигарси се е увеличил от 105 на 155, а комбинираните им активи са достигнали 700 милиарда долара. Той обвини големия бизнес, че не желае да плаща повече данъци и да инвестира в икономиката. Припомняме, че само ден по-рано Зюганов също твърдеше, че е имало изборни измами и че наблюдатели на Комунистическата партия са били отстранени.

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Русия критики война Украйна Генадий Зюганов
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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