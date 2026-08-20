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MINA Sofia отбелязва първата си годишнина със специалното издание "Best of MINA"

20 август 2026, 22:14 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: MINA Sofia
MINA Sofia отбелязва първата си годишнина със специалното издание "Best of MINA"

През август MINA Sofia отбелязва една година от откриването си. През този период музеят представи поредица от имерсивни спектакли, които срещнаха публиката с изкуството, историята и науката чрез образ, музика и технологии. На 29 август годишнината ще бъде отбелязана със специалното издание "Best of MINA", което ще събере на едно място избрани моменти от програмата през последните 12 месеца.

В програмата са включени фрагменти от някои от спектаклите, представяни в MINA през изминалата година. Публиката ще премине през различни светове, епохи и истории - от творчеството на Ван Гог, Моне, Кандински и Да Винчи, през гръцката митология с "Боговете на Олимп" и мистериите на Древен Египет, до "В сърцето на океана", "Космос" и ерата на Динозаврите.

Подбраните откъси проследяват разнообразието на програмата и дават възможност на публиката да се върне към някои от най-запомнящите се моменти от първата година на MINA. Вместо отделни спектакли вечерта ще предложи общо пътуване през различни художествени и визуални светове.

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Програмата ще започне в 18:00 часа на 29 август, събота, а прожекциите ще се провеждат на всеки 40 минути. Така посетителите могат да изберат най-удобния за тях час.

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График на прожекциите на Best of MINA:

• 18:00 – 18:40 ч.

• 18:40 – 19:20 ч.

• 19:20 – 20:00 ч.

• 20:00 – 20:40 ч.

• 20:40 – 21:20 ч.

• 21:20 – 22:00 ч.

• 22:00 – 22:40 ч.

• 22:40 – 23:20 ч.

За да направи повода още по-празничен, MINA Sofia предоставя 50% отстъпка на всички билети за юбилейното си издание.

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Първата година на MINA Sofia превърна изкуството, историята и науката в едно истинско преживяване, което даде на посетителите шанса не просто да наблюдават, а за момент да избягат от ежедневието, потапяйки се в изцяло различна реалност. Best of MINA е финалният акорд на първата годишнина, в който най-доброто от последните 12 месеца се слива в едно.

Билети могат да бъдат закупени онлайн или на място в MINA. Деца под 3 години влизат безплатно.

Повече информация: minamuseum.com

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Изложби изкуство MINA София
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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