Отново няма съгласие за новия пакет санкции на ЕС срещу Русия, разговорите продължават във вторник

Посланиците на Европейския съюз не успяха да постигнат споразумение на 21 септември относно премахването на руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман от списъка със санкции, съобщи Радио Свободна Европа. Посланиците ще се съберат отново на 22 септември, за да обсъдят удължаването на санкциите на ЕС срещу Русия за три години.

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Припомняме, че сред страните, които искат изваждането на Усманов от списъка, е и Франция. Според различни източници, Париж прави това под натиск от Азербайджан, който задържа двама френски граждани. Минният и металургичен магнат е започнал серия от съдебни производства в Европа за отмяна на санкциите, а адвокатите му са оспорили медийните твърдения, послужили за основание за ограничителните мерки.

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Европейски дипломати заявиха, че Париж е посочил в частни разговори, че Баку използва Усманов като „изнудващо“ средство във връзка със случая с двама френски граждани, задържани в Азербайджан, единият от които Париж смята за незаконно задържан. Баку вече е осъдил френския гражданин по обвинения в шпионаж.

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