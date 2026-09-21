Рашисти и неонацисти – прилики и разлики, застрахована ли е България: Говори Георги Папакочев (ВИДЕО)

Рашисти и неонацисти – прилики и разлики, застрахована ли е България? На тези въпроси в предаването Студио Actualno отговори анализаторът Георги Папакочев, един от създателите на легендарното предаване на БНР “12+3“ и дългогодишен журналист в радио “Свободна Европа“ от Мюнхен и Прага: “Вижте, ние на 22 този месец ще разберем за кого ще гласуват привържениците на това крайно движение в България, след като бъдат показани кандидатите за президент и вицепрезидент на “Възраждане“. Въпросът е, че неонацизмът в България не е само последните изцепки, ужасни и убийството в Пловдив на един нещастен човек и арестът на групата от 18 души, които са правили сборище в една плевня отново в Пловдив. Още: Удар срещу неонацистите: Трима с обвинения след акцията срещу "Кръв и чест" в Пловдив

Хибридна пропаганда

Ние всяка година ставаме свидетели на т. нар. Луков марш. Ние всяка година четем и виждаме изцепките на организации като движение “Хан Кубрат“, което е еквивалент на руското “Беркут“, разни други крайни движения, които са на границата на националсоциализма. Неслучайно казвам националсоциализма и неонацизма, а не фашизма, защото фашизмът е друго. Така че нищо случайно няма в тази работа. Да не говориме, че ние сме подложени на толкова силно влияние от страна на руските нацисти, руските неофашисти, че няма закъде повече. Ето го този Марцинкевич, Тесак, брадвата, който е покойник, но той е духовният организатор на движението “Кръв и чест“. Още: Историята на неонацистката мрежа "Кръв и чест": От рок сцената до тероризма

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Да не говорим за различните групи, руски, които са овладени, както смятат анализаторите, изключително близко са овладени от техните спонсори в Кремъл, които им дават хем пари, хем ги контролират, хем им казват какво да правят. Да не говорим вече за знаменитите, с мотоциклети (“Нощните вълци“, бел. ред.), които обикаляха цяла Европа, за да правят проруска пропаганда. Всъщност ясно каква е пропагандата. И ясно е, че тук хибридната пропаганда, от която България е облъчена, в момента е много силна.

България не е застрахована

Никак не е застрахована. Съвършено не е застрахована, защото т. нар. местен национализъм е обикновено на една крачка от крайния национализъм. А крайният национализъм обикновено девалвира в неофашизъм. Още: Български министър поиска обяснение от Фейсбук заради руското посолство и призива му да се дарява за руската армия В крайна сметка защо германската фашистка партия се нарича националсоциалистическа? И защо Сталин е наредил това нещо да не се споменава, а да се говори за фашистка партия? Просто защото съществува думата социализъм. А ние сме генетично увредени с този социализъм. Така, както източните германци са увредени с този социализъм. И сме много податлива маса за този тип пропаганда.“

Възможно ли е да има ранна превенция срещу такива идеологии и има ли спасение от тях, ще научите от видеоматериала. Още: Опасни идеологии щурмуват България и Европа: Военният министър на САЩ предупреждава (ВИДЕО)