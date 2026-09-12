Международният пленер живопис “Созопол” отбелязва своето десето издание (СНИМКИ)

В Созопол сезонът съвсем не свършва в началото на септември, когато из града крачат по-малко туристи, утрото хладнее, а залезът нахално бърза. Как посреща Созопол през септември? Със смокини, сънено слънце, прозяващи се къщи и нежно море – тогава човек се чувства уютно, припомня си места и емоции, оглежда се за нови. Тогава се състоят и особените срещи с морските хора – вече и те тихи, може би уморени, все още гостоприемни домакини.

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Международен пленер

Такива са организаторите на международния пленер и арт резиденция “Созопол” – фондация “Отражения”, които вече десет години организират срещи на художници край морския бряг. През годините те дават възможност на над 140 творци да споделят любовта си към слънцето и морето. Да заживеят в града им, да му се порадват.

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Ангелина Недин и Карол Мелму рисуват и разговарят в двора на ХГ “Янис Хрисопулос”

Тази година кураторът на събитието, созополската художничка Ангелина Недин, кани отново някои от участниците в досегашните издания – Олег Гочев, Станимир Божилов, Владимир Запрянов, Нейчо Дойчев – Д’Нейчо, Камбер Камбер, Петя Папазова, Вахит Акан, Николай Янакиев, Живко Желязков.

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Към тях за първи път се присъединяват Венера Константинова и Радостин Дамасков, но международният профил се разширява – освен представителките на Франция Карол Мелму и Магдалена Малер, родена в Полша, тази година в Созопол гостуват Ник Гроув и и Хейди-Джо Съмърс от Royal Society of Marine Artists.

И артистите разпъват стативите си от зори на интересни места из града и вадят палитрите си, в които сякаш неизменно присъства онзи бледорозов нюанс толкова характерен за Созополските пейзажи още от времето на Гунаропулос, Мутафов и Хрисопулос.

През очите на художниците

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Всичко това намираме обобщено в думите на Ангелина Недин: „Вече десет години съм куратор на пленера и за мен винаги е било интересно да виждам родния си град през очите на художници от различни страни. Созопол – Градът на слънцето – е от онези редки древни места, в които животът никога не е прекъсвал своя ход. Тъкмо тази непрекъснатост, съчетана със светлината, морето и натрупаните пластове история, му придава особен магнетизъм – неслучайно всеки участник в пленера открива тук нещо свое. Новото в десетото издание е връзката, която установихме с британски художници от Royal Society of Marine Artists. Надяваме се това да бъде началото на дългосрочно творческо сътрудничество, което да продължи и в следващите издания.“

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