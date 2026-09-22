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Зеленски отговори на Тръмп, обяви условията за спиране на ударите по руските рафинерии

22 септември 2026, 0:42 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Офіс Президента України
Зеленски отговори на Тръмп, обяви условията за спиране на ударите по руските рафинерии

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли критиките на американския президент Доналд Тръмп относно украинските удари по руската петролна индустрия, отправени преди планираната среща между двамата лидери в Ню Йорк, предаде ДПА. „Енергийният сектор на Украйна, критичната инфраструктура и износът ни на храни трябва да престанат да бъдат мишени за Русия и това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна“, написа Зеленски в понеделник в Х в отговор на публикация на Тръмп в неговата платформа Трут соушъл.

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Тръмп преди това написа, че Русия „за съжаление е загубила контрол над производството си на дизелово гориво“ по време на войната. Голяма част от руските рафинерии са били взривени и са извън експлоатация, посочи той. „Тази нелепа и безкрайна война с Украйна трябва да бъде прекратена“, продължи Тръмп в социалната си мрежа.

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Преди повече от седмица Тръмп призова Зеленски да спре атаките срещу руските петролни рафинерии и го обвини за глобалния недостиг на дизелово гориво. Но войната между САЩ и Иран е оказала много по-голямо влияние върху световния петролен пазар. По информация на медиите срещата между Тръмп и Зеленски е планирана за утре следобед в рамките на Общото събрание на ООН, отбелязва ДПА.

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Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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