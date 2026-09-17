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Почина легендарен художник, "прегърнал" движението "flower power"

17 септември 2026, 11:33 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Почина легендарен художник, "прегърнал" движението "flower power"

Питър Макс, чието цветно, психеделично поп арт изкуство изразяваше оптимизма на движението "flower power" ("силата на цветята") през 60-те години на миналия век и украсяваше всичко - от пощенски марки до круизен кораб, почина на 88-годишна възраст, съобщи синът му в писмено изявление, предаде АП. Макс е починал на 14 септември, се казва в съобщението. Причина за смъртта не се посочва.

Макс започва кариерата си в графичния дизайн през 60-те години на миналия век, а неговите вихрени, цветни и мигновено разпознаваеми дизайни се превръщат в олицетворение на изкуството от епохата на "силата на цветята". Благодарение на огромното си творчество и своя забавен, достъпен стил, творбите на Макс остават известни и популярни чак до XXI век.

Макс е официален художник на Олимпийските игри, Супербоул, Индианаполис 500, Световното първенство по футбол, Световните серии по бейзбол и много други събития. Неговото изкуство се появява върху самолет "Боинг 777" и кораб на круизната компания Norwegian Cruise Line. Обекти на неговите портрети са най-различни личности - от американски президенти до Тейлър Суифт. 

Но по време на първия си голям успех в края на 60-те и началото на 70-години неговите подобни на стенописи композиции от цветя, Космос и анимационни фигури - всички в ярки цветове като тюркоазено, оранжево и неоново зелено - са почти навсякъде. Стените на студентските общежития са облепени с негови плакати. Домашното обзавеждане, включително часовници и кувертюри за легла, носи неговите дизайни, пише БТА.

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Той дори създава кориците за "Жълтите страници" на Манхатън - бизнес телефонен указател, разпространяван сред милиони хора. Самият Макс е на корицата на списание "Life" през 1969 г., като емблематичните му тъмни, гъсти мустаци рамкират сърдечна усмивка.

"Ще го помним с неговото изключително творчество, топлина, любопитство и начина, по който виждаше красота и възможности навсякъде", казва синът му Адам Макс. "Неговото изкуство стана част от американската култура, но човекът зад това изкуство - бащата, когото познавахме и обичахме - е личността, която ще ни липсва най-много."

Но това, което го мъчеше при целия този успех, казва той, бе фактът, че вече не рисуваше. Затова в началото на 70-те години той затваря бизнеса си за известно време, за да се свърже отново с изкуството си. Един от най-големите му проекти след завръщането му към обществения живот е поредица от портрети на Статуята на свободата, нарисувани в Белия дом по покана на първата дама Нанси Рейгън през 1981 г.

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Скандали и трагедии

Снимка: Getty Images

Макс преминава през различни скандали в личния и професионалния си живот. Той се признава за виновен в данъчни измами през 1997 г., след като Службата за вътрешни приходи твърди, че е укрил повече от 1 милион щатски долара доходи от изкуството си. Първоначално е осъден на два месеца затвор, но в крайна сметка му е разрешено вместо това да излежи присъдата си в програма с облекчен режим за работещи, да плати дължимите данъци и глоба от 30 000 долара, както и да положи 800 часа безвъзмезден труд в полза на обществото, преподавайки изкуство в училищата в Харлем.

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През 2015 г. личният му живот се превръща в храна за таблоидите заради спорове между втората му съпруга Мери и Адам – негов син от предишен брак. Синът и назначен настойник твърдят, че Мери Макс е източила финансите на Питър Макс и го е малтретирала психически. Тя, от своя страна, казва, че Адам и настойникът държат Питър Макс далеч от нея против волята му и са откраднали картини, които ѝ принадлежат. През 2019 г. Мери Макс се самоубива две седмици, след като "The New York Times" публикува статия, описваща подробно правните битки за неговото творчество.

Тези мрачни констатации контрастират с неумолимо ярката, щастлива атмосфера, която изпълва творчеството му. "Цветовете са силни, понякога крещящи, понякога сурови и понякога хармонични, но винаги въздействащи, а образите винаги са на страната на мирната природа", казва Питър Макс. "В моите картини не обсъждам негативни неща, не се спирам на тях в ума си и не се спирам на тях върху платната си." В друго интервю той обобщава нещата по следния начин: "Виждам всичко през очите на дъгата."

Кой е Питър Макс

Снимка: Getty Images

Макс е роден като Петер Макс Финкелщайн през 1937 г. в еврейско семейство в Берлин. Те бягат от нацистка Германия в Шанхай, когато той е още бебе, а по-късно прекарват известно време в Тибет, Израел и Париж, преди да се установят в Ню Йорк, когато Макс е на 16 години. В свое интервю той разкрива, че по това време вече е бил "огромен фен на американската култура": комиксите, филмите и "цялата тази джаз музика".

Макс учи в Ню Йорк. През 1961 г. отваря студио за графичен дизайн заедно с приятели. Неговият смел и уникален стил се превръща в мигновен хит сред рекламните агенции, изданията, корпоративния свят и в поп културата, отбелязва АП. Това води до процъфтяващ търговски бизнес. "Моето творчество наистина беше почти експлоатирано", казва той. "Беше върху чаши, върху чаршафи, върху рокли, върху коприна, шалове и вратовръзки - 70 продуктови линии."

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Въпреки че в хрониките за кариерата на Макс понякога се изразява съжаление, че той не е бил приеман сериозно от арт елита, в действителност негови творби са показвани в десетки музейни изложби по целия свят. Музеят за модерно изкуство в Ню Йорк (MoMA) притежава седем от неговите произведения.

Художественото оформление на албума "Yellow Submarine" на The Beatles понякога погрешно се приписва на Макс, но дизайнът на обложката и на анимационния филм "Yellow Submarine" ("Жълтата подводница") официално се водят на покойния Хайнц Еделман. В интервю от 2012 г. Макс твърди, че е направил първоначалния дизайн на "Yellow Submarine", преди да го предаде на Еделман. Уебсайтът на нюйоркската галерия Park West – дългогодишен търговец на изкуството на Макс - обаче описва участието му в "Yellow Submarine" като "ранна консултантска дейност". 

Макс обаче е бил приятел с The Beatles и с много други знаменитости. Той също така е имал дълбок интерес към източната духовност. Първият брак на Питър Макс с Елизабет Нанс завършва с развод. Втората му съпруга е Мери Макс. Художникът има син - Адам Космо и дъщеря - Либра Астро, предава БТА.

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почина изкуство художници Питър Макс
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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