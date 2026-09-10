Как се ражда престъплението: Владимир Карамазов с прочит през фотографиите си (ВИДЕО)

Избрах "Белене", защото ръководството на затвора беше много отворено за такъв тип фотодокументален разказ. Затворът в Белене не е корпусен и той се намира все пак в средата на остров "Персин". Все пак на това място се усеща природата.

Това заяви в "Студио Actualno" Владимир Карамазов, на когото предстоят две много интересни изложби под името "С божията милост". Карамазов разказа в предаването за своите фотографски произведения, с които неговите фенове предстоят да се запознаят.

Това, което Карамазов подчерта, е, че природата дава много специфична атмосфера на проекта му, която в случая е била съществено нужна. "Някакси, много ясно се очерта профилът на престъпника, на престъплението. Задължително нещото се ражда някъде там в детството", сподели Карамазов за впечатленията си, докато подготвя своите фотографии на терен. По думите на актьора и фотограф, става дума генерално за липса на любов, липса на грижи и на отношение към детето, което впоследствие ескалира до това, на което ставаме свидетели.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.