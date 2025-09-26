Еко инициативи, спорт и танци на „RE: Bazaar“ в Асеновград

„RE: Bazaar“ ще гостува в Асеновград през целия съботен ден (27.09.25 г.) - от 10:00 ч. до 18:00 ч. в Градския парк. В парковото пространство ще бъдат разположени щандове с различни предложения за посетителите. В ролята на специалния „Зелен гост“ ще влязат представители на „Зелени Балкани“, които ще представят каузата си за спасяване на белошипата ветрушка. Програмата ще бъде богата и разнообразна - преизпълнена със събития и активности. В инициативата се включва Детска работилница "Мини творци" - с изработка на есенни декорации от рециклирани материали; „Re: Quiz“ - игра с награди; “Fantasy: „Не-музеят“ на Пловдив; представяне на автомобил Cityray от „Stefanov Motors“; съвместна Еко изложба на ПГ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Никола Вапцаров“, ДГ „Дружба“, ДГ „Асенова крепост“, ДГ "Никола Вапцаров", ДГ „Мир“, както и еко пъзел, предоставен от ДГ „Надежда“; „PreLoved кът“ - размени или дари вещ, която би зарадвала някой друг.

ПЪЛНА ПРОГРАМА С ИЗПЪЛНЕНИЯТА И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ДЕНЯ:

10:00 ч., Музикални изпълнения от ДГ „Надежда“, ДГ „Радост“ и ОУ „Ангел Кънчев“.

10:00 ч., ФК „Шипка Старс“ – открита тренировка на малки вратички.

10:00 ч. - 11:00 ч., „Anahata“ - открита тренировка по йога (желаещите трябва да си носят постелка).

10:15 ч., Танцови изпълнения от СК „Мария Лучинска“.

10:30 ч., СК "Асеновец" - открита тренировка по таекуон-до.

11:00 ч. - 12:00 ч., СК „Косара“ - открита тренировка по зумба.

11:00 ч. - 12:30 ч., КСТ “Асеновец” - открита тренировка по спортни танци.