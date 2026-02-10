Асеновград се прекланя пред паметта на Левски

Община Асеновград ще проведе традиционния поход-поклонение до манастир „Св. Петка“, разположен край асеновградското с. Мулдава. Ежегодно, стотици хора посещават Светата обител, където свеждат глави в памет на най-великия български революционер, дал живота си в името на Родината – Васил Левски. Тази година се отбелязват 153-тата годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода.

15.02.26 г. (неделя)

Поход-поклонение до манастир „Св. Петка“.

Начален час на възпоменателната панихида и програмата, в памет на Левски - 12:00 ч.

Място - пред барелефа на Дякона, монтиран до входа на манастира.

19.02.26 г. (четвъртък)

Възпоменателен митинг – поклонение, в памет на Апостола на свободата Васил Левски.

Начален час на литературната програма с участието на ученици от СУ „Св. княз Борис I“ – 12:00 ч.

Място – пред паметника на Васил Левски в Асеновград.

19.02.26 г. (четвъртък)

Награждаване на победителите в ученическия конкурс „Апостолът през моите очи“, организиран от община Асеновград, ЦПЛР „Васил Левски“ и НЧ „Родолюбие“.

Начален час на награждаването – 12:30 ч.

Място – сградата на ЦПЛР „Васил Левски“ – Асеновград.