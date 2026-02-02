Пътищата в община Асеновград се обработват с цялата налична техника

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев направи оглед днес на общинската пътна мрежа, във връзка с извършване на снегопочистването. Обстановката се следи непрекъснато и цялата налична техника е на терен. Снежната покривка в града е близо 10 см. - 12 см., в равнината част е около 10 см. – 15 см., а в планинския район – между 15 см. и 20 см. В момента по всички маршрути се извършва снегопочистване със снегорини, които ще работят в непрекъснат режим до късно през нощта. Създава се организация за разчистването на пътищата и от ранните часове на утрешния ден, за да може да се осигури нормална проходимост, при зимни условия, на общинските пътища. Към този час няма сигнали за бедстващи хора.

Единият от маршрутите на територията на общината, по който работи снегопочистваща техника, е Асеновград – с. Лясково – с. Яврово (до края на общинската граница). Другият район, по който се почиства, е с. Червен – с. Горнослав – с. Орешец – с. Добростан – х. „Марциганица“ – с. Мостово – с. Врата – с. Сини връх – с. Три могили. Третият маршрут обхваща населените места от равнинната част на общината. Ангажимент по снегопочистването на участъците от републиканските пътища, разположени на територията на града, е на Агенция „Пътна инфраструктура“, в частност: Областно пътно управление – Пловдив.

Очаква се снеговалежът да продължи и през нощта, поради което се призовават шофьорите да се движат с изключително повишено внимание, съобразена скорост и автомобили, подготвени и оборудвани за зимни условия. Ръководството на община Асеновград апелира да не се предприемат рисковани маневри. При огледите на пътищата, от страна на общинските служители, е констатиран проблем с недобросъвестни водачи, които шофират несъобразено и създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия, изпробвайки възможностите на колите си. Това създава сериозна опасност от инциденти и усложнява пътната обстановка.