Лайфстайл:

Американските сили засилват отбраната на ключова база в Близкия изток

11 февруари 2026, 0:50 часа 210 прочитания 0 коментара
Американските сили засилват отбраната на ключова база в Близкия изток

САЩ ще предприемат строги мерки срещу Иран, ако не се постигне споразумение с него, предупреди американският президент Доналд Тръмп. Американските сили в катарската база Ал-Удейд, най-голямата американска база в Близкия изток, поставиха ракети в пускови установки за камиони. Това показа анализ на сателитни изображения.

Още: Тръмп за Иран: Или ще сключим сделка, или ще предприемем много строги мерки

Решението ракетите "Пейтриът" да се поставят в мобилни камиони, а не в полустатични пускови установки, означава, че те биха могли бързо да се разгърнат за удар или да бъдат преместени отбранително в случай на иранска атака. Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Иран заради неговите ядрени и балистични ракетни програми, подкрепата му за съюзнически групи в Близкия изток и смазването на вътрешното несъгласие, въпреки че разговорите за предотвратяване на война продължават. Сравнение на сателитни снимки от началото на февруари с тези, направени през януари, показват скорошно струпване на самолети и друга военна техника в региона.

Още: Промяна в нивото на заплаха за най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Близък изток Доналд Тръмп Иран американски военни база Ал Удейд
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес