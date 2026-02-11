Рокади: Ердоган смени ключови министри

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган смени със свое решение, публикувано в Държавния вестник на страната, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието на Турция. Мустафа Чифтчи поема Министерството на вътрешните работи, след като досега беше валия на източния окръг Ерзурум. Той застава начело на Министерството на вътрешните работи на мястото на Али Йерликая. Въз основа на решението на мястото на досегашния правосъден министър Йълмаз Тунч идва Акън Гюрлек, който до този момент бе главен прокурор на Истанбул.

След оповестяването на новината досегашните министри на вътрешните работи и на правосъдието, Али Йерликая и Йълмаз Тунч, излязоха с коментари по темата. В публикация в официалния си профил във "Фейсбук" Йерликая пожела успех на новия вътрешен министър.

„Предавам поста на вътрешен министър, на който бях назначен от президента Реджеп Тайип Ердоган на 4 юни 2023 г., на моя скъп приятел Мустафа Чифтчи. Поздравявам го за новото му назначение и му пожелавам успех! Бих искал да изкажа благодарности на уважаемия ни президент за голямата подкрепа, която получих от него, докато бях министър. Изказвам сърдечни благодарности към всеки един от семейството на служителите на Министерството на вътрешните работи, които работят в името на мира и сигурността на нашата страна“, написа досегашният вътрешен министър на Турция.

Йълмаз Тунч, който освобождава поста на правосъден министър, на свой ред написа в официалния си профил във "Фейсбук", че винаги се е гордял да бъде до президента Ердоган и да даде всичко за каузата, която определя и като своя. В публикацията той описва пътя на членството си в Партията на справедливостта и развитието, което започва през 2001 г., избирането си за депутат и заместник-председател на парламентарната група на партията и нарастващите отговорности с назначаването му за министър на правосъдието.

„В продължение на 23-годишното ни управление изживяхме гордостта от това под лидерството на уважаемия ни президент Реджеп Тайип Ердоган страната ни да достигне до демокрацията с високи стандарти и да подкрепим реформите за укрепване на принципа на върховенството на закона и правовата държава”, написа Йълмаз Тунч. Той увери, че ще продължи да работи за своята страна и своя народ, и пожела успех на своя наследник на поста правосъден министър Акън Гюрлек.

