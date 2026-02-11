Григор Димитров продължи колебливата 2026 година! Американец спря българина на старта в Далас

Любопитно:

11 февруари 2026, 0:28 часа 217 прочитания 0 коментара
Първата ракета на България Григор Димитров отпадна в първия кръг на турнира от серията АТР 500 в Далас. Хасковлията допусна обрат и отстъпи с 1:2 (7:5, 4:6, 4:6) сета срещу 41-вия в света Алекс Микелсен.

Грищо стартира добре срещата. Лесно взимаше подаванията си, а в четвъртия гейм дори затрудни американеца, който трябваше да се измъква от дюс. При 4:3 в своя полза българинът дори не съумя да материализира шанс за пробив. Такъв обаче дойде отново в 12-ия гейм. Гришо затвори часта с брейк, за да поведе в резултата.

В началото на втората част съперниците бяха стабилни на свой сервис. Това се промени в седмия гейм, когато Димитров спаси първата точка за пробив, но Микелсен се възползва от втората и излезе напред в резултата. Впоследствие америкнецът затвърди брейка и от втората си възможност затвори сета.

В решаващата част Гришо можеше да стартира ударно, ако бе осъществил един от трите си шанса за пробив във втория гейм при 40:0 в своя полза и сервис на противника. Това обаче не се случи. Нещо по-лошо при 2:2 Алекс Микелсен взе подаването на хасковлията - на нула. До края най-добрият ни тенисист не успя да покаже кой знае каква съпротива и се сбогува с турнира.

