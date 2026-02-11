Лайфстайл:

Златна резерва спаси безидеен Юнайтед срещу "стената" Уест Хям, но подстрижката пак ще почака

Уест Хям и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 в двубой от 26-ия кръг на Висшата лига. Томаш Соучек откри резултата в началото на втората част, но появилият се от скамейката Бенямин Шешко изравни в шестата минута от добавеното време. "Червените дяволи" събраха 45 точки на четвъртото място. Тимът на Нуно Еспирито Санто е 18-и с 24 пункта. Възпитаниците на Майкъл Карик не постигнаха пета поредна победа, което означава, че прословутият фен Франк Илет отново няма да се подстриже.

Очаквано или не, домакините стигнаха първи до шанс. Удар с глава в деветата минута на Боуен премина на сантиметри от целта. Добрите моменти за "чуковете" продължиха. В 13-ата минута Ламенс трябваше да спасява изстрел на Съмървил. В средата на полувремето бившият играч на Юнайтед Аарън Уан-Бисака се намеси пред голлинията при удар на Шоу, който се оплиташе в мрежата.

Малко преди почивката Диало стреля в аут. Втората част стартира идеално за Уест Хям. Боуен центрира остро към Соучек, който откри резултата в 50-ата минута. След това момчетата на Нуно Еспирито Санто се затвориха отзад, подредиха се добре и не позволяваха да противниците да пропукат "стената". В 63-тата минута гол на Каземиро бе отменен заради много тънка засада.

До края момчетата на Карик разиграха продължитено, но без особен коефициент на полезно действие. Едва в 94-тата минута се стигна до шанс, при който Зиркзее се размина на сантиметри от гол. 120 секунди по-късно Шешко засече по много красив начин центриране на Мбемо за 1:1.

Джем Юмеров
